Vytrus reforça el seu perfil sostenible amb l’or d’EcoVadis

La biotecnològica terrassenca Vytrus Biotech ha estat distingida amb la medalla d’or d’EcoVadis després d’obtenir una puntuació global de 83 sobre 100 en la seva darrera avaluació de sostenibilitat. El reconeixement situa la companyia entre el 5% de les empreses amb millor rendiment del món segons aquest sistema de qualificació i, en concret, dins del 3% amb les puntuacions més altes, destaca la mateixa empresa.
L’avaluació d’EcoVadis analitza quatre grans àmbits relacionats amb la sostenibilitat corporativa. Vytrus ha obtingut 93 punts en medi ambient, 78 en drets laborals i humans, 83 en ètica i 82 en compres sostenibles. Segons l’empresa, aquests resultats reflecteixen la integració dels criteris ambientals, socials i de governança (ESG) en la seva estratègia i en el conjunt de les seves operacions.
La companyia destaca que aquesta distinció és fruit del treball desenvolupat durant els darrers anys. Entre les iniciatives impulsades hi figuren una fulla de ruta ESG alineada amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides, objectius de reducció del consum d’aigua i de les emissions de CO2, aliances amb entitats socials i centres de recerca, així com mesures per fomentar la diversitat i la inclusió laboral.
EcoVadis és una de les plataformes internacionals de referència en l’avaluació de la sostenibilitat empresarial. Dona servei a més de 150.000 empreses de 180 països i 220 sectors d’activitat.