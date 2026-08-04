L'atur puja el juliol a Terrassa, però per sota de l’increment del 2025

L’atur ha tornat a repuntar el juliol a Terrassa, mantenint un comportament habitual per a aquest mes després dels descensos registrats durant la primavera. Tot i aquest increment mensual, la ciutat continua presentant una situació millor que la de fa un any.
Segons les dades publicades aquest dimarts per l’Observatori del Treball i el Model Productiu, la desocupació a Terrassa ha tornat a superar les 11.000 persones, un llindar que s'havia aconseguit rebaixar el juny per primer cop des de l'abril del 2008. La ciutat ha tancat el mes de juliol amb 11.219 persones inscrites com a demandants de feina, 277 més que al juny, quan n’hi havia 10.942. Això representa un augment intermensual del 2,53%.
L'increment d’enguany ha estat inferior al registrat ara fa un any. El juliol del 2025, l’atur va créixer en 376 persones, un 3,36% respecte del juny, fins a situar-se en 11.568 desocupats.
Malgrat el repunt d’aquest estiu, la xifra actual continua situant-se clarament per sota que la de fa dotze mesos. Si la comparació es fa en termes interanuals, l’evolució és positiva. Terrassa registra 349 persones aturades menys que el juliol del 2025, fet que suposa una reducció del 3,02%. D’aquesta manera, el mercat laboral local manté una tendència de millora respecte a l’any passat, tot i l’habitual augment estacional del mes de juliol.
És més, els 11.219 aturats actuals constitueixen la dada més baixa en un mes de juliol des dels últims 18 anys, encara, però, força lluny dels números d’aleshores: el juliol del de l’any 2007 va tancar amb 9.997 egarencs inscrits a la llista de l’atur.
Al conjunt del Vallès Occidental s’ha repetit el patró. La comarca ha tancat el juliol amb 40.634 persones aturades, 922 més que al juny, quan n’hi havia 39.712. En termes percentuals, això representa un increment mensual del 2,32%, lleugerament inferior al registrat a Terrassa.
En comparació amb el juliol del 2025, però, la situació també és més favorable a escala comarcal. El Vallès Occidental compta amb 1.421 persones desocupades menys que fa un any, quan el nombre d’aturats era de 42.055. La disminució interanual és, en aquest cas, del 3,38%.
A Catalunya ha pujat en 7.705 el nombre de persones desocupades de juny a juliol, trencant la ratxa de descensos mensuals que l’estadística acumulava des del març. Tot i això, la xifra és la més baixa per un mes de juliol des del 2007, després d’una reducció de 4.549 aturats en comparació amb el juliol de l’any passat (-1,4%).
A escala estatal, l’atur va pujar en 19.517 persones al juliol, amb un ascens del 0,85%, mentre que el nombre total d’aturats es va situar en 2.311.499. En termes desestacionalitzats, l’atur registrat creix en 18.249 persones a l’Estat entre juny i juliol.