Terrassa esdevé l’epicentre de l’estratègia espanyola de transformació digital

La setmana vinent, Terrassa es convertirà en l’epicentre de l’estratègia espanyola de transformació digital per a pimes i administracions públiques amb la celebració de la VI Trobada Nacional dels European Digital Innovation Hubs (EDIHs). L’esdeveniment, organitzat pel Digital Impulse Hub – Cambra de Comerç de Terrassa, reunirà els dies 9 i 10 de febrer una vintena de centres d’innovació digital reconeguts per la Unió Europea, així com representants institucionals i agents clau de l’ecosistema estatal d'innovació.
La trobada consolida el paper de la demarcació de la Cambra de Comerç de Terrassa com a referent en l’impuls de la digitalització de pimes i administracions públiques, un àmbit estratègic tant per a la competitivitat empresarial com per a la modernització del sector públic. No és casualitat: el Digital Impulse Hub – Cambra Terrassa ha estat l’encarregat de coordinar la xarxa estatal d’EDIHs durant el 2025, conjuntament amb el CIDIHUB, una responsabilitat que explica que el fòrum anual de referència se celebri enguany a Terrassa i Sant Cugat del Vallès.
El Digital Impulse Hub forma part de la xarxa d’EDIHs des de l’any 2022 amb el Segell d’Excel·lència Europeu. L’any 2025, renovava aquest segell amb especial focus d’especialització en IA i entrava a formar part de la plataforma europea STEP Seal.
Un espai clau per a la coordinació i el finançament
Els EDIHs actuen com a porta d’entrada perquè les petites i mitjanes empreses puguin incorporar tecnologies digitals avançades. La seva tasca va molt més enllà de l’assessorament: permeten provar solucions abans d’invertir-hi, formar equips en competències digitals i facilitar l’accés a finançament i a xarxes d’innovació especialitzades en àmbits com la intel·ligència artificial, el núvol, les dades o la ciberseguretat.
Les xifres donen una idea del seu impacte. El repte dels EDIHs és assolir l’objectiu per al 2030 i que la digitalització avançada arribi als 70% de les pimes europees, d’acord amb els objectius del programa Digital Europe.
Fins ara, la xarxa estatal d’EDIHs ha impulsat prop de 900 projectes, amb una inversió superior als 25 milions d’euros, finançats a través del programa europeu Digital Europe i els fons Next Generation EU, canalitzats a l’Estat mitjançant el Programa d’Ajuda als Digital Innovation Hubs (PADIH). En aquest context, el Digital Impulse Hub – Cambra Terrassa ha captat més de 900.000 euros en 28 projectes entre els anys 2023 i 2025.
Dos dies, dos escenaris i un objectiu compartit
La primera jornada de la VI Trobada Nacional dels European Digital Innovation Hubs, dilluns 9 de febrer, tindrà lloc a l’Auditori de la Cambra de Comerç de Terrassa, amb una obertura institucional a càrrec de la tinenta d’alcalde Meritxell Lluís i del president de la Cambra, Ramon Talamàs. El programa inclourà ponències sobre vies de col·laboració amb el CDTI i sobre l’entorn col·laboratiu dels EDIHs que inclourà centres de proves i experimentació europeus (Testing and Experimenting Facilities) com CitCom.ai (IA en ciutats sostenibles), AgrifoodTEF (IA i robòtica al sector agroalimentari) i la iniciativa AI Factory del centre de supercomputació gallec CESGA.
En aquest marc, es presentarà també la col·laboració dels EDIHs amb altres iniciatives europees, com el projecte EULEP, i tindrà lloc el lliurament dels Premis EULEP Skills Competition als millors projectes empresarials en intel·ligència artificial, realitat virtual i transformació digital.
Dimarts 10 de febrer, la trobada es traslladarà al Customer Welcome Center d’HP Barcelona, a Sant Cugat del Vallès. A més de debatre sobre el present i el futur del programa PADIH, un dels moments clau serà la presentació de candidatures i la votació per escollir la nova coordinació estatal de la xarxa EDIH per al període 2026.
La clausura de l’acte serà a càrrec del director gerent de la Cambra de Comerç de Terrassa i representant del Digital Impulse Hub – Cambra Terrassa, Josep Prats, i d'Antonio Collado, coordinador de CIDIHUB.
La trobada es completarà amb una visita a l’HP AI Innovation Hub, inaugurat el 2025, i ubicat al Centre Internacional d’HP Barcelona. És un dels centres més emblemàtics de la companyia, referent en creativitat, innovació i internacionalització. Acull 14 línies de negoci i una plantilla de 2.600 professionals de més de 60 nacionalitats.