Experts europeus es reuneixen a Terrassa per impulsar la formació empresarial en digitalització avançada

Terrassa es converteix aquest setembre en l’epicentre europeu de la formació empresarial en digitalització avançada. La ciutat acollirà els dies 17 i 18 la trobada internacional dels membres de govern de la Plataforma Europea d’Experiències d’Aprenentatge, EULEP, un projecte impulsat per Eurochambres i cofinançat per la Unió Europea que té com a objectiu adaptar la formació professional als reptes tecnològics actuals, com la intel·ligència artificial (IA), la realitat virtual (RV) i la innovació social (IS).
La trobada reunirà una vintena d’experts tècnics de vuit països europeus que des del 2022 col·laboren per impulsar l’excel·lència en la formació professional i adaptar-la als reptes actuals. Catalunya i Terrassa formen part de l’EULEP a través del node integrat per l’Ajuntament de Terrassa (Consell de l’FP), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i la Cambra de Comerç de Terrassa, que actua com a amfitriona en aquesta trobada internacional.
De l’anàlisi a l’acció formativa
El projecte EULEP, actiu des de 2022 i amb vigència fins al 2026, ha seguit una metodologia basada en el diagnòstic i la resposta pràctica. En la primera etapa (2022-2023), es van identificar les necessitats formatives de les empreses mitjançant una àmplia enquesta a 717 companyies europees, que va evidenciar dèficits en capacitació digital (IA i RV) i la manca d’estratègies per gestionar la transformació digital. A partir d’aquest diagnòstic, s’han desenvolupat materials, metodologies i models formatius innovadors, compartits entre els vuit països participants. Ara, en la fase actual, el projecte es concentra en l’execució dels cursos pilot totalment subvencionats, aplicats directament a empreses i a consolidar aquests nous models formatius.
Tres programes formatius a Catalunya
Des de la denominada “triple hèlix catalana” —formada per la Cambra, la UOC i l’Ajuntament— s’estan desplegant tres programes formatius entre setembre i novembre:
- Transformació Digital i Canvi Organitzacional, impulsat per la Cambra de Comerç de Terrassa. Comença aquest 15 de setembre i s’allargarà fins al 31 d’octubre i compta amb la participació de 34 empreses de la demarcació. El curs inclou 20 hores de formació en línia, tallers i assessorament personalitzat.
- IA aplicada a l’entorn empresarial, organitzat per la UOC. Es durà a terme del 6 d’octubre al 14 de novembre, amb 25 hores de formació flexible, seminaris web i resolució de casos pràctics.
- Realitat Virtual a l’entorn empresarial, organitzat per l’Ajuntament de Terrassa i el Parc Audiovisual. Està previst per a l’octubre, amb aplicació pràctica de la RV en processos productius i estratègics.
Reconeixement europeu
Els participants que completin la formació tindran l’oportunitat d’optar al premi europeu en la categoria corresponent al curs que hagin realitzat (Transformació Digital, IA, RV). Els guardonats gaudiran d’un viatge a Brussel·les i s’uniran a la trobada amb empreses i institucions dels altres països participants.