Terrassa va rebre 22 milions d’euros per a polítiques d'ocupació l’any 2024

Terrassa va rebre l'any 2024, l'últim del qual se’n tenen dades, un total de 22.231.673 euros per potenciar el desenvolupament econòmic local i els serveis ocupacionals, la qual cosa suposa uns 97 euros per habitant. Així consta en l’informe anual sobre polítiques actives d’ocupació (PAO) al Vallès Occidental i el Visor PAO, una eina interactiva de l’Observatori del Vallès Occidental que permet el seguiment dels recursos destinats any rere any i per cada municipi.
Aquesta xifra és un 10,93% superior a la inversió realitzada l’any anterior, fet que s’explica sobretot per un increment en els recursos de la Diputació de Barcelona en el marc del nou Catàleg de Serveis per al període 2024-2027.
Els fons percebuts a la nostra ciutat són un 35,09% de la quantitat rebuda al Vallès Occidental, que segons les dades de l’informe anual sobre polítiques actives d’ocupació (PAO) de l’Observatori comarcal, va ascendir a un total de 63.364.734 d’euros, un 35% més que l’any anterior.
La gran majoria, un 77,75%, dels recursos captats per Terrassa, provenen del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i l’altre 22,25%, de la Diputació de Barcelona. En el cas dels fons procedents del SOC, foment de l’ocupació (44,97%) i formació professional per a l’ocupació (40,19%) són els serveis que concentren la major part de la inversió a Terrassa de l’any 2024. En el cas de la Diputació de Barcelona, la inversió s’ha focalitzat prioritàriament en el servei de mercat de treball, que representa gairebé el 60%, seguit de les actuacions destinades al teixit productiu, amb un 31,88%.
El treball fet per l’Observatori del Vallès Occidental ha permès identificar fins a 59 entitats executores de serveis i programes a Terrassa l’any 2024, 57 pel que fa als recursos del SOC i dues dels fons procedents de la Diputació. Val a dir que el gruix la inversió del SOC és executat per les entitats locals (46,45%), seguides de les entitats socials (20,60%), les empreses privades (17,18%), els agents socials (10,06%) i el mateix SOC (5,64%).
En totes aquestes dades, però, cal tenir en compte que, en el cas del Consell Comarcal, l’assignació de la inversió al territori es basa en el domicili social de l'entitat i no pas en la localització on es desenvolupen les actuacions. Aquest efecte “seu” condiciona com es distribueixen els recursos i afecta el càlcul dels indicadors, ja que una part dels recursos s’assignen a Terrassa tot i que les actuacions s’executin a altres municipis.
Centrant-nos en l’última dècada, segons el document de l’Observatori, entre el 2015 i el 2024, Terrassa ha rebut 149.666.831 euros, una mitjana anual de gairebé 15 milions, en inversió en PAO. Aquesta xifra equival a 67,5 euros per habitant i 997,1 per aturat a l’any. El SOC n’és el principal finançador, amb un 86,39% de l’aportació.
Més de 500 entitats
Pel que fa a les entitats destinatàries, l’informe comptabilitza fins a 573 organitzacions que han percebut fons per a la gestió de programes i serveis ocupacionals a Terrassa. La gran majoria d’aquestes entitats, un 86,21%, són empreses privades, mentre que la part restant es reparteix entre entitats del tercer sector (10,99%), ens locals (0,52%) i diversos organismes públics i agents socials, entre els quals s’inclou el mateix SOC.
Tanmateix, tal com assenyala l’Observatori, els ens locals es confirmen com els actors clau de l’ecosistema comarcal, ja que gestionen el 57,7% de tota la inversió executada durant aquest període. Per contra, les empreses privades, malgrat ser el grup més nombrós en quantitat, només apleguen el 16% dels fons, reflectint un sector amb una elevada atomització.
Terrassa concentra un 32,7% de la inversió en PAO al Vallès Occidental en el període 2015-2024, que ascendeix a 458.006.697 euros, sent el primer municipi del rànquing, seguit per Sabadell (25,6%), que juntament amb Rubí (7,8%), Cerdanyola del Vallès (6,9%) i Sant Cugat del Vallès (5,3%), absorbeixen gairebé el 80% del total dels fons.
Per entitats destinatàries, pel que fa als ens locals, l’Ajuntament de Sabadell (24,8%) i l’Ajuntament de Terrassa (22,4%) acumulen el 47,2% de la inversió total, seguits a distància de l’Ajuntament de Rubí (9,6%), el Consell Comarcal del Vallès Occidental (7,4%), l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda (5,7%) i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès (5,2%). Aquestes sis entitats concentren el 75% de la inversió.