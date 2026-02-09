La Cecot i BBVA renoven l’aliança per millorar l’accés al finançament de les pimes

La Cecot i BBVA han renovat l’acord de col·laboració que mantenen amb l’objectiu de facilitar l’accés al crèdit i impulsar el desenvolupament de les petites i mitjanes empreses catalanes. La renovació del conveni reafirma el compromís del banc amb l’Oficina de Finançament de la Cecot, orientada a reforçar la competitivitat empresarial dels seus associats.l.
L’acord s’ha formalitzat en una trobada a la seu de la Cecot, a Terrassa, amb la participació de representants destacats d’ambdues organitzacions. Per part de la patronal hi han assistit el president, Xavier Panés; el secretari general, Oriol Alba; Jordi Pérez, director de màrqueting i vendes, i Xavier Queralt, membre del comitè executiu. BBVA hi ha estat representat pel director territorial a Catalunya, José Ballester; el director regional, Francisco Pla, i la directora de zona al Vallès Occidental, Núria Labrador.
Amb aquesta renovació, Cecot i BBVA aposten per una relació a llarg termini centrada en el finançament de les pimes, que constitueixen el gruix del teixit productiu. A Espanya representen el 99,8% de les empreses i generen més del 60% de l’ocupació, amb Catalunya com una de les comunitats amb més concentració d’aquest tipus d’empreses.
En aquest context, BBVA destaca el seu paper com a entitat de referència per a emprenedors i pimes, a les quals ofereix un servei integral gratuït per a la creació d’empreses en pocs dies, assumint la gestió dels tràmits legals i administratius més complexos. Aquest acompanyament es completa amb equips de gestors especialitzats i una oferta de productes financers adaptats a les necessitats quotidianes de l’activitat empresarial.
Durant la trobada, José Ballester ha subratllat que a Catalunya prop del 90% de les empreses són pimes, moltes de caràcter familiar, i que aquestes generen més del 75% de l’ocupació. En aquest sentit, ha posat en valor el paper de la Cecot com a agent clau de suport a aquest segment empresarial, motor del progrés econòmic, del creixement sostenible i de la innovació.
Per la seva banda, el president de la Cecot, Xavier Panés, ha remarcat que la patronal treballa des de fa anys perquè pimes i autònoms afrontin els seus processos de consolidació i creixement amb més preparació i capacitat d’anticipació. Segons Panés, en un entorn marcat per la incertesa, disposar d’informació, criteri i eines adequades és essencial per prendre decisions sòlides, i aliances com la que es manté amb BBVA són fonamentals per facilitar recursos i donar estabilitat als projectes empresarials.