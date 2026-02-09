La taxa d’inserció laboral dels Serveis Locals d’Ocupació (SLO) del Vallès Occidental va arribar al 24% el 2025, dos punts percentuals per sobre de la mitjana de la província (22%). Això implica que gairebé una de cada quatre persones ateses a la comarca va aconseguir feina.
Aquesta és una de les dades destacades del resum anual InfoXaloc 2025, que ofereix dades desglossades per a les 13 comarques barcelonines.
L'any passat, els servei locals del Vallès Occidental van atendre peticions de 3.357 empreses i van acompanyar 13.087 persones en la seva recerca de feina. El 2025 es van gestionar un total de 2.577 ofertes i 3.912 insercions laborals. Un total de 3.116 persones van signar almenys un contracte (algunes van trobar més d’una feina al llarg de l’any).
El perfil majoritari de les persones ateses el 2025 és el d’una dona (55,9%), de 30 a 49 anys (40,2%) amb estudis post-obligatoris no universitaris (41,3%).
Les professions més demandades
L’InfoXaloc també recull les ocupacions més demandades per les empreses durant el 2025. Encapçalen la llista, per aquest ordre: personal de neteja, epleats administratius i peons per a les indústries manufactureres. En el conjunt de la província, els perfils més sol·licitats van ser: persones amb habilitats per a la venda a botigues i magatzems, peons per a la indústria manufacturera, personal administratiu, personal de neteja i peons del sector del transport de mercaderies.
L’últim curs, els serveis de la comarca van organitzar 52.262 accions de millora de l’ocupabilitat per a persones que buscaven feina (una mitjana de quatre per persona) i 10.480 accions de suport a la recerca de talent adreçades a les empreses (una mitjana de 3,1 per empresa).