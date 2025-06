Els propietaris de Celsa porten a judici Francesc Rubiralta, l'antic administrador

El cas de la societat matriu del grup Celsa, Inversiones Pico Espadas S.A., contra el seu antic administrador, Francesc Rubiralta, arriba aquest dilluns a judici. Els propietaris actuals de la companyia han exercitat una acció social de responsabilitat contra l'anterior administrador, Francesc Rubiralta, per presumptes conductes contràries als seus deures entre el 2020 i el 2022, segons fonts judicials contactades per l'ACN. En aquest període, Rubiralta no hauria declarat vençut ni hauria reclamat un crèdit intragrup (és a dir, entre empreses del mateix grup) de 504,5 milions d'euros que van obtenir societats controlades per la família de l'acusat i altres societats operatives de Celsa.

La junta d'accionistes actual de Celsa, liderada per Rafel Vilaseca i Jordi Cazorla, va prendre el control de l'empresa després que un jutge validés el pla de reestructuració de la siderúrgica dels creditors i apartés a la família Rubiralta de la direcció a causa d'un deute de 3.000 milions d'euros, el qual va ser considerat superior al valor de la corporació pel magistrat. D'aquesta manera, la proposta dels creditors, entre els quals hi havia el banc alemany Deutsche bank i empreses com SVP, Sculptor i London Branch, entre d'altres, va resultar fructífera perquè assegurava la viabilitat de la companyia.

En els primers resultats de la nova direcció al capdavant de l'empresa, Celsa va tancar el 2023 amb 459 milions de beneficis "malgrat el reconeixement del crèdit incobrable que arrossegaven els anteriors propietaris i del deteriorament dels actius".

Aquesta nova direcció va determinar fa un any que emprendria accions legals contra el seu predecessor per "eventuals responsabilitats ocorregudes en els anys que va exercir com a administrador". Aquest judici arriba només 10 dies després que el 'holding' gestionat per la Fundació la Caixa, Criteria, rebutgés la seva entrada al capital de l'empresa amb seu a Castellbisbal i no es materialitzés el principi d'acord entre totes dues parts, en el qual hi havia reflectida la intenció de Criteria d'assumir el 20% del capital de la siderúrgica.

Aquesta causa judicial l'assumirà el jutjat mercantil número 5 de Barcelona i la sessió començarà aquest dilluns a les 9:15 hores del matí.