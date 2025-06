El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha visitat aquest divendres el centre tecnològic Leitat a Terrassa per conèixer de prop els projectes d'innovació que desenvolupa aquesta entitat i "reafirmar el suport del Govern català", expliquen fonts del departament en un comunicat. Acompanyat pel director general de Leitat, Jordi Cabrafiga, el conseller ha mantingut una reunió amb l’equip del Comitè de Direcció del centre per conèixer de primera mà les línies estratègiques del centre i les seves capacitats científiques i tecnològiques.

Des de la conselleria destaquen que Leitat és un centre tecnològic que treballa per portar la innovació i la recerca directament a les empreses catalanes. El seu objectiu és ajudar el teixit empresarial del país a ser més competitiu i sostenible a través de la tecnologia. Durant la trobada s’han abordat les línies de treball que posicionen Leitat com un agent clau dins l’ecosistema d’innovació, transferència tecnològica i recerca aplicada de Catalunya.

"Leitat és un exemple del tipus d'iniciatives que contribueixen a enfortir el nostre teixit productiu: desenvolupa tecnologia puntera que porta a les empreses catalanes i les ajuda en la transformació digital i sostenible que necessita la nostra economia per competir a escala mundial. La col·laboració entre institucions públiques i centres com Leitat és clau per mantenir Catalunya com un referent en innovació i tecnologia", ha manifestat Sàmper.

"Leitat es troba immers en una nova etapa de creixement sostenible. Des del passat 2024 hem refermat el nostre compromís amb la transferència tecnològica i la millora de la competitivitat del teixit industrial català, establint col·laboracions amb més de 600 empreses catalanes i amb una captació 41,8 milions d'euros en serveis de recerca aplicada i fons de projectes competitius. Aquestes xifres reflecteixen no només la consolidació del nostre model, sinó també la voluntat de generar valor real des de la tecnologia per transformar el teixit productiu de manera responsable i duradora", ha assegurat, per la seva banda, Jordi Cabrafiga.

Amb aquesta visita, el conseller Sàmper ha volgut reconèixer la feina que fa Leitat en l'àmbit tecnològic, "unes iniciatives que afavoreixen tenir una economia més competitiva i preparada per al futur", assenyalen des del Departament d'Empresa i Treball.