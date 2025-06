La incertesa ataca de nou

La sortida dels equips negociadors i dels ambaixadors dels EUA a l’Iran el passat dijous, anunciava una escalada de la tensió a l’Orient Mitjà. El bombardeig de l’aviació israeliana i les possibles revenges posteriors estan incrementant la volatilitat dels mercats, cosa que pot desembocar en una nova caiguda dels mercats en els pròxims dies.

De moment, les caigudes el primer dia han estat moderades en els mercats de renda variable i, en canvi, s’han enfilat els preus del petroli i dels béns refugi com és l’or i els metalls preciosos.

Aquesta pujada del cru és deguda al fet que si hi hagués una clausura a l’Estret d’Ormuz (estret on circulen 20 milions de barrils diaris), podria suposar una catàstrofe, reduint així l’oferta global.

La situació està demostrant que la renda fixa serà, de nou, l’espai de refugi de les carteres, tant en dòlar com en euro. En canvi, les criptomonedes, que tecnològicament sembla que estan en un pla molt més avançat, no estan recollint l’efecte refugi que moltes vegades se li suposa, ja que no estan remuntant en la seva valoració. Malgrat tot, la situació actual, amb les fortes tensions entre blocs i les sancions i bloquejos entre països, està propiciant, amb molta seguretat, el nombre d’operacions en aquestes monedes per la senzilla raó que estan fora dels sistemes oficials.

Si fem cas a analistes tècnics, ens trobem davant d’un moviment que previsiblement avui ha tocat un mínim que correspon a un sostre anterior i, per tant, pot fer que els petits inversors, que reaccionen més tard que els grans, continuïn realitzant vendes mentre que els grans ja aprofitin per recomprar i posicionar-se novament.

El que podem preveure tal com s’han donat els fets és una resposta més limitada per part de l’Iran i, en termes borsaris, es podria generar un entorn encara més favorable pels alcistes. En les pròximes sessions podríem veure una sortida massiva dels minoristes i tot seguit rebots a les borses per continuar amb el camí alcista.