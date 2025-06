Mor Agustí Humet, músic i germà del cantant Joan Baptista Humet, als 70 anys

El músic i actor terrassenc Agustí Humet Climent ha traspassat avui als 70 anys. Era germà del conegut cantant dels anys 80, Joan Baptista Humet, i va ser professor de teatre musical i exdirector a l'Institut del Teatre durant 9 anys. Ell era originari de Navarrés, a la província de València, però va acabar instal·lant-se a Terrassa, ciutat a la qual va intentar atraure la cultura del teatre i les arts escèniques.

En la seva etapa com a director de l'Institut del Teatre, va impulsar obres com 'Cançons d'amors i guerres', on es recopilaven testimonis reals de la Guerra Civil Espanyola a través de cartes.

En un article del Diari de Terrassa, Agustí Humet assegurava que tenia el "cor robat" per la seva filla, la Gemma Humet, que finalment s'ha convertit en una cantant. Segons el que explicava al reportatge, Humet també tenia en gran estima els altres tres fills, en Joan, en Jordi i en Gepi Humet, tots ells, com no podia ser d'altra manera, músics.

La cerimònia d'acomiadament tindrà lloc demà dia 16 de juny a les 12 hores a l'Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa