Rubén Vallés substitueix Pere Solanellas al capdavant del Gremi de la Fusta

Rubén Vallés, de l’empresa Vallés Carpintería, ha estat escollit nou president del Gremi de la Fusta. Substitueix en el càrrec a Pere Solanellas, qui cedeix el relleu després de dècades al servei del sector i onze anys al capdavant de l'associació.

La candidatura encapçalada per Vallés ha estat la única presentada en el procés electoral per renovar la junta directiva del gremi. El nou equip està format per professionals amb experiència en diferents àmbits del sector de la fusta i el moble: Mar Fernández (Ferreteria Lloifer), Luís de Miguel (Interiors By Luís de Miguel), Pol Hernández (Gems Barcelona), Juan García (Acabados Telapinto), Pere Solanellas i Pol Solanellas (Fustes Solanellas), Jordi López (autònom), Antonio Solis (Ebanisteria Solis), Santi Llucià (Mobles i Decoració Llucià) i Joaquim Soler (expert en el sector).

En les seves primeres declaracions com a president, Vallés ha expressat el seu agraïment per la confiança rebuda i ha anunciat la seva aposta per una línia de continuïtat però amb mirada de futur. "Volem portar la mateixa línia que estàvem portant, perquè crec que s’estava fent una tasca bastant important, i si cap, donar més visibilitat al nostre sector, acostar les escoles cap al nostre ofici, aportar també una mica les noves tecnologies”. En aquest sentit, Vallés també ha destacat la importància de teixir vincles entre empreses i institucions educatives per fer front al repte de la manca de professionals qualificats, subratllant que s’ha de “treballar-la des de la base, des del principi, des de formats joves que entren en el nostre sector, vincular-los amb les empreses per fer pràctiques i, mica en mica, aconseguir personal de mà d’obra qualificada".

Objectius

Els objectius de la nova junta són augmentar la base d’agremiats i reforçar els vincles entre professionals del sector; donar continuïtat als serveis que ofereix el Gremi, com el Servei de Peritatge, la comunicació sectorial i els espais de trobada entre els agremiats; impulsar l’apropament als centres educatius per fomentar vocacions industrials i reclamar la creació d’un cicle formatiu en fusteria a Terrassa, "per assegurar el relleu generacional i el reconeixement del nostre ofici". També es proposa millorar la visibilitat del Gremi a través de les xarxes socials i la participació en fires sectorials.

En les seves primeres declaracions com a president, Vallés ha volgut llançar un missatge d’unitat a tot el sector, destacant “la necessitat de pertànyer a un col·lectiu, de posar en valor el nostre ofici i entre tots dignificar-nos i poder col·laborar, poder ajudar-nos, poder tenir aquells punts on no tinguem ajuda, anar a l’administració, anar on calgui per demanar aquests recursos que necessitem com a empreses”.

L’assemblea també ha estat l’escenari d’un emotiu reconeixement a la junta directiva sortint, i especialment a la figura de Pere Solanellas, qui ha exercit la presidència durant onze anys, "amb un fort compromís institucional i una visió col·lectiva que ha enfortit la representativitat del Gremi", assenyalen. Durant el seu mandat, el Gremi ha mantingut un paper actiu a la Federació de la Fusta i el Moble de la província de Barcelona, a la Confederació Catalana de la Fusta, a UNEMADERA, i a espais com la Junta Arbitral de Consum o el Consell d’FP de Terrassa. Amb el seu lideratge s’han consolidat activitats com la festivitat de Sant Josep, el Concurs d’Aprenents, el Concurs de Disseny Jordi Amat, i s’ha impulsat la presència del Gremi en l’àmbit educatiu, institucional i empresarial.

Solanellas fa balanç d’aquesta etapa amb satisfacció. El president sortint expressa plena confiança en el relleu i ha donat suport a Rubén Vallés des del primer moment. "Calia gent jove amb empenta i capacitat. En Rubén té el perfil perfecte per liderar el relleu”, ha dit. "Tanco aquesta etapa amb la satisfacció d’haver contribuït a consolidar el Gremi, enfortir la seva veu al territori i defensar un associacionisme més útil i proper”, ha afegit.