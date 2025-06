Ester Espigares és reescollida secretària general d'UGT Vallès Occidental

Ester Espigares, que el 2022 va substituir José García al capdavant d'UGT Vallès Occidental convertint-se en la primera dona a ocupar-ne la secretaria general, continuarà quatre anys més en el càrrec. Un centenar de delegats i delegades van reelegir-la aquest dijous en una assemblea comarcal que es va celebrar al Vapor de Prodis, a Terrassa.

Espigares encapçalarà la nova executiva del sindicat a la comarca, que va ser elegida amb un 98% dels vots. La resta de membres de l'equip són Cesc Cabezas, Luis de la Torre, Monica Vitolo, Jose M. López i Diana Manzanera.

La nova executiva d'UGT Vallès Occidental

UGT

A l'assemblea de dijous, el sindicat va fer balanç dels darreres quatre anys i va establir els objectus per als pròxims: incrementar l'afiliació i la representació sindical, constituir l'AVALOT-joves de la UGT a la comarca i augmentar la participació de les dones al sindicat.

També es va donar el tret de sortida a les activitats que es faran durant l'any que ve a Terrassa en commemoració del 50è aniversari de la primera assemblea general de la UGT després de la dictadura, celebrada el juny del 1976. Es va projectar un vídeo on quatre militants que van assistir a aquella assemblea van explicar com va anar.

Camil Ros, secretari general de la UGT de Catalunya, va anunciar que el juny del 2026 es farà una gran assemblea de la UGT a Terrassa, coincidint amb la data del 50è aniversari.

També va interpel·lar els grups polítics amb representació al Congrés dels Diputats perquè votin a favor del tràmit parlamentari de la reducció de la jornada laboral, "perquè volem treballar menys per viure millor i que hi hagi treball per a tothom", i va posar èmfasi en l'enquesta de Nació on s'estableix que el 72% dels simpatitzants de Junts estan a favor de reduir la jornada.