Saps on és... aquest element de memòria d’una víctima de la maldat?

Les motivacions per situar un monument a la via pública són inacabables. Es pot optar per un personatge destacat de la ciutat, o per un prohom de la ciència, o algun descobridor o un escriptor. Per un pintor o un esportista rellevant i, com passa amb l’exemple d’avui, per un polític. Encara que sigui una professió (es pot considerar així?) que viu moments de desprestigi, la història ha donat estadistes singulars o que es recorden, per sobre de tot, pel seu final cruel.

És el que passa amb Lluís Companys, president de la Generalitat de Catalunya que va morir afusellat pel règim franquista. Hi ha recordatoris de la seva memòria per tot el territori i, aquesta ciutat, també en va erigir un, concretament quan feia 66 anys de la seva mort.

Es tracta d’una obra abstracta d’11 metres d’alçada, esculpida en ferro, com s’explica al blog de Joaquim Verdaguer i va ser-ne l’autor el terrassenc Carles Valverde, que va voler fer una obra “contra l’oblit i contra el pas del temps que provoca aquest oblit”.

Aquest artista, nascut a aquesta localitat l’any 1965, va estudiar escultura a l’Escola Llotja de Barcelona i allà es va diplomar, l’any 1987. Del 1990 al 2005 es va establir a Suïssa i, després, va passar més de 8 anys a Son Servera, a Mallorca abans de tornar a terres helvètiques el 2013.

Una placa a terra

Al terra del monument, situat a la plaça que porta el nom del president assassinat, hi ha una placa amb un recordatori que resa “A la memòria de Lluís Companys i en record de tots els homes i dones que varen defensar els valors i les llibertats democràtiques amb l’esperança de construir un país i un món millor. 15 d’octubre del 2006”. Una frase per recordar la seva figura, morta en temps massa convulsos.