La vallesana Escuder s'endú el Premi Valors al Desenvolupament Sostenible de Pimec

L’empresa vallesana Escuder, especialitzada en la distribució de matèries primeres per a les indústries cosmètica, farmacèutica i alimentària, ha estat una de les companyies guardonades aquest dijous al vespre en la 38a edició dels Premis Pimec. La firma amb oficines a Terrassa i domicili social a Rubí, on té una nau amb magatzem, sales blanques d’envasament i laboratoris d’identificació i qualitat del producte, ha rebut el Premi Valors al Desenvolupament Sostenible.

La patronal ha distingit aquesta pime “pels seus valors humans, el seu ferm compromís amb el medi ambient i la seva contribució positiva a la societat”. El jurat n'ha destacat la política de formació contínua, adaptada a les necessitats dels treballadors, gràcies a la qual el 100% de la plantilla ha participat en accions formatives durant els darrers dos anys.

Pel que fa a la inclusió i la igualtat, des del 2023 l’empresa incorpora persones amb diversitat funcional i actualment el 43% del seu equip directiu està format per dones. També promou activament la participació del personal en les decisions estratègiques mitjançant diversos canals per a la recollida de suggeriments i propostes.

En matèria de conciliació laboral, familiar i personal, ofereix opcions com la compactació de la jornada laboral o el teletreball.

Reutilització i estalvi de recursos

D’altra banda, l’empresa disposa de sistemes de gestió ambiental orientats al reciclatge i a l’aprofitament dels recursos. Calcula i registra les seves emissions de CO2 al MITERD i, el 2023, va obtenir el segell complet “Calcula, +Crece, +Reduce, +Compensa”. Des del 2021, compensa íntegrament les emissions d’abast 1 i 2. Així mateix, aplica polítiques internes de reutilització i estalvi de recursos, i té un sistema de recollida selectiva del material d’oficina.

En l’àmbit educatiu, ha col·laborat amb l’institut Montserrat Roig de Terrassa i la Universitat de Barcelona per acollir estudiants en pràctiques formatives durant els dos darrers anys. En el vessant social, ha dut a terme accions solidàries com donacions a diverses ONG, la Creu Roja i l’Hospital Sant Joan de Déu per un valor total de 16.800 euros, i ha donat suport a activitats esportives del Club Natació Rubí i del Club Tennis Terrassa.

La cerimònia de la 38a edició dels Premis Pimec s'ha celebrat al Palau Sant Jordi de Barcelona amb l’assistència de més de 1.400 persones del món econòmic i empresarial. La responsable de Sostenibilitat, Esther Segovia, i el director de Desenvolupament Empresarial d’Escuder, Joan Miró, han recollit el guardó durant una gala en què Pimec ha distingit també una altra empresa del Vallès Occidental.

Funbrain, una empresa del sector educatiu situada a Cerdanyola del Vallès, ha rebut el Premi a la Qualitat Lingüística Empresarial. Aquest guardó l’atorguen la patronal i el Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i reconeix iniciatives empresarials que integren el català en la seva cultura com a diferència competitiva i de valor en la seva activitat.