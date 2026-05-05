WindowSight fa el salt al mercat dels marcs de fotos digitals

WindowSight ha sumat un nou soci que li permet explorar un suport alternatiu per a distribuir el seu contingut i explorar un nou segment de mercat. La firma egarenca, que ofereix un servei d’“streaming” per gaudir de l’art visual (quadres i fotografies) a través dels televisors i pantalles, ha anunciat un acord de col·laboració que li suposa una nova fita: estendre la seva presència més enllà dels televisors, cap al món dels marcs de fotos digitals.
L'empresa emergent terrassenca s'ha associat amb Whale Framely, proveïdor global de programari amb llicència per a marcs intel·ligents. D'aquesta manera, WindowSight impulsa ara el mode d'art digital a Whale Framely+, el servei de subscripció d'una de les plataformes de marcs de fotos digitals més populars del món. Gràcies a aquesta integració, els usuaris de Whale Framely poden accedir i navegar per les col·leccions d'art i fotografia seleccionades de WindowSight directament dins del mercat de Whale Framely , i mostrar-les als seus marcs de fotos digitals a casa, entre les fotos familiars i les instantànies de vacances.
Segons explica WindwSight, l'aplicació mòbil de Whale Framely, fàcil d'utilitzar, ajuda les famílies a compartir i reviure els seus moments més preuats a través de marcs digitals. Però més enllà de compartir fotos, s'ha expandit a nous territoris amb Whale Framely Calendar, que transforma els marcs en planificadors domèstics tot en un, i Whale Framely+, una subscripció prèmium que desbloqueja funcions avançades, com ara còpia de seguretat al núvol, organització basada en intel·ligència artificial i, ara, una galeria d'art digital curada amb tecnologia WindowSight que incorpora més de 20.000 obres, des d'impressionants fotografies de natura fins a pintura i il·lustració contemporànies, totes procedents de la comunitat artística global de la companyia egarenca, amb artistes de més de 40 països.
"Quan Whale Framely es va proposar crear una experiència artística prèmium per als seus subscriptors de Whale Framely+, buscaven un soci amb un catàleg complet i curat i un compromís genuí amb els artistes. WindowSight, amb la seva biblioteca actual de més de 20.000 obres d'art de més de 300 artistes i fotògrafs de tot el món, va ser l'opció perfecta", comenten des de l'empresa terrassenca. Així, junts, els equips van treballar per integrar les col·leccions d'art i fotografia curades de WindowSight directament a l'experiència Whale Framely+, creant un mode d'art digital que permet als usuaris transformar els seus marcs de fotos en galeries d'art rotatives, tot amb un sol toc.
"Whale Framely es va crear per ajudar les famílies a reviure els seus moments més significatius. Ara, amb WindowSight, el marc de fotos digital es converteix en una galeria d'art vivent, aportant un toc únic i personal a cada llar", destaca Lewis Zhang, director general de Whale Framely.
"Creiem que l'art hauria de formar part de la vida quotidiana, no només de galeries o pantalles grans. Incorporar WindowSight als marcs de fotos digitals és un pas natural cap a fer que la cultura visual sigui tan accessible com la música, en qualsevol pantalla i en qualsevol espai", assenyala Pol Rosset, CEO i cofundador de WindowSight.