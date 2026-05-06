Pujol recompra la participació de Panasonic a Ficosa Internacional

La família Pujol torna a controlar el 100% de Ficosa Internacional. El conseller delegat, Javier Pujol, ha recomprat, a través del seu vehicle d'inversió M&J Inv, la participació que hi tenia Panasonic. Així, amb aquesta operació, que es va tancar el passat 27 de març, la totalitat del capital de la companyia torna a mans d'un membre de la família fundadora, destaca la mateixa firma en un comunicat emès aquest dimecres.
La relació entre Ficosa i Panasonic es va iniciar el 2015, quan l'empresa japonesa va adquirir una participació del 49% en el capital de Ficosa, que va elevar fins al 69% el 2017. El grup industrial català ha assegurat que "la col·laboració ha contribuït de forma rellevant a l'evolució tecnològica de Ficosa i al desenvolupament de capacitats estratègiques".
"Després d'anys de col·laboració molt positiva amb Panasonic, iniciem una etapa que ens permetrà estar més ben posicionats per als reptes que presenta el futur", indica en el comunicat Javier Pujol, que seguirà com a CEO.
L'objectiu de l'empresa, segons expliquen, és "reforçar el projecte i dotar-lo d'una estructura més preparada en un moment de forta transformació de la indústria automotriu, marcat per la volatilitat, la pressió, la competitivitat i la necessitat d'adaptar-se amb rapidesa a un mercat en constant canvi". Així, afirmen que la companyia vol "guanyar agilitat, reforçar el seu focus estratègic i situar-se en una millor posició per continuar desenvolupant el seu negoci principal així com avançar en nous productes i impulsar la diversificació". Per a això, el full de ruta, diuen, es basa en els eixos d'innovació, talent i globalització i està previst que la filial Idneo faci "un pas més en el seu procés d'internacionalització".
En aquest marc, Ficosa obre una nova etapa en què també crea una nova filial dedicada al sector de la defensa. Així, hi haurà tres sectors d'activitats diferenciats, amb identitat i operatives pròpies però que compartiran tecnologies i infraestructures: Ficosa, Idneo -grup especialitzat en innovació, disseny, enginyeria, validació, certificació i fabricació de productes d'alta complexitat per a àmbits com la mobilitat, la salut o la indústria controlat pel fundador, José Maria Pujol- i la nova companyia de defensa i indústria aeroespacial, filial del vehicle d'inversió de Javier Pujol.
La sortida de Panasonic arriba mentre Ficosa té en marxa un ERO que podria afectar 172 treballadors de la seva planta de Viladecavalls.