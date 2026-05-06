Armengol (Banc Sabadell) preveu una "aposta més decidida" per la banca d'empreses, personal i privada

La junta d'accionistes del Banc Sabadell confirmarà aquest dimecres a la tarda l'elecció del terrassenc Marc Armengol Dulcet com a nou conseller delegat en substitució a César González-Bueno. Armengol, que fins aquesta setmana ha capitanejat el TSB que el Sabadell s'ha venut al Santander, centrarà la nova etapa postopa en la "banca de relació", és a dir, la banca d'empresa, la banca personal i la banca privada, que considera "l'essència" de l'entitat vallesana. A més, preveu treballar en continuar adaptant el Sabadell els reptes actuals, especialment els tecnològics i vinculats a la IA, segons va explicar en una trobada amb periodistes dimarts a la nit. De fet, va avançar que treballen en "millores funcionals digitals" que es podran notar pròximament.
La primera junta postopa del BBVA escenificarà a Sabadell el relleu a la cúpula i l'obertura d'una nova etapa en què el banc se centrarà principalment en el mercat domèstic. "Cal reflexionar partint del que és el Banc Sabadell, la seva essència: proper als clients, al mercat espanyol", va afirmar Armengol.
Preguntat sobre la dimensió de la plantilla del Sabadell, Armengol va remarcar la "professionalitat" dels treballadors del banc, però va admetre que de cara al futur caldrà "certa transformació" per adaptar-se a reptes com la IA o les noves necessitats dels clients. Malgrat això, va destacar la importància de les relacions interpersonals en el tipus de banca que fa i vol continuar fent el Sabadell. Per ara, el Sabadell ha anunciat un nou pla de prejubilacions.
"El principal repte serà mantenir-nos fidels a l'essència" del Sabadell, va dir Armengol, admetent que el sector bancari "canviarà molt" en els pròxims anys.
El president del Sabadell, Josep Oliu, va mantenir que seguiran com un banc independent, en solitari. Oliu va reiterar que el "nucli dur" del banc són, com ha demostrat l'opa, els seus accionistes minoritaris -que són alhora clients-, així com companyies com Zurich, amb les que tenen una relació "comercial".
Oliu va admetre, en línia amb el conseller sortint, González-Bueno, que hi ha "espai" per a fusions d'entitats mitjanes, però va reiterar que en aquests moments no ho contemplen. "No veiem que sigui el moment", va dir Oliu, que va destacar que el fracàs de l'opa hostil del BBVA va ser una "benedicció" per a totes les parts.
Sobre el context geopolític complex, Oliu va assegurar que per ara no està afectant la banca, tot i que monitoren la situació i estan especialment amatents als clients més exposats a la zona de l'Orient Mitjà, fent les provisions necessàries. "Si pateixen les nostres empreses, patirem nosaltres", va dir, tot assegurant, però, que ara l'impacte era "molt lleu" i hi havia capacitat d'absorbir la situació.
En tot cas, Oliu va recordar que per al sector un augment dels tipus d'interès pot ser un "element positiu", ja que suposa més ingressos, i va dir que per ara no veu un risc en la "qualitat creditícia" de les entitats, ni en l'evolució de les accions.