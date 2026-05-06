Vytrus Biotech guanya un 81% més i creix un 41% en vendes el primer trimestre del 2026

La biotecnològica terrassenca Vytrus Biotech ha iniciat el 2026 amb força. La companyia, especialitzada en ingredients actius derivats de biotecnologia vegetal per a la indústria cosmètica, ha registrat un augment del 41% en les seves vendes durant el primer trimestre, fins als 2,99 milions d’euros, segons l’avanç de resultats no auditat presentat aquest dimarts.
Aquest creixement situa la facturació interanual dels darrers dotze mesos en 9,25 milions d’euros, consolidant una trajectòria expansiva que també s’ha traslladat als resultats. El benefici net el primer trimestre del 2026 s’ha incrementat un 81% respecte al mateix període de l’any anterior, fins als 1,2 milions d’euros, impulsat tant per l’augment de vendes com per una gestió eficient dels costos, indica l'empresa.
En termes de rendibilitat, la companyia ha elevat l’EBITDA un 67%, fins als 1,71 milions d’euros, amb un marge del 56,9%, superior al 48% registrat en el primer trimestre de 2025. El flux de caixa operatiu també ha mostrat una evolució positiva, amb un increment del 83%, assolint els 1,37 milions d’euros.
Per mercats, el principal motor de l’expansió ha estat la Unió Europea, inclosa Espanya, on les vendes han crescut un 73%. Països com França, "Espanya, França i Itàlia han mostrat un gran dinamisme en els primers tres mesos de l'any, i s'han aconseguit nous projectes en aquests principals mercats i altres del sud i l'est d'Europa", assenyala la companyia.
En canvi, l’evolució ha estat més moderada fora del continent. Els Estats Units han registrat una lleugera caiguda del 3%, "derivat de la delicada situació econòmica de la primera economia del món", mentre que la regió Àsia-Pacífic ha retrocedit un 25%, afectada principalment pel comportament del mercat indi. A l’Amèrica Llatina, la davallada ha estat del 42% en l’inici d’any. Tant a l'Àsia-Pacífic com a l'Amèrica Llatina, però, la biotecnològica espera un millor comportament per al segon trimestre.
Així mateix, la facturació a la resta del món ha augmentat un 57% en el primer trimestre, amb un molt bon comportament del Regne Unit.
En conjunt, Vytrus ha comercialitzat els seus productes en 52 països. Per segments, les línies de producte vinculades al well ageing, la pell sensible i la protecció solar han estat les més dinàmiques durant el període.