Cecot Comerç ajuda el comerç de proximitat a aprofitar l’IA

Per vuitè any consecutiu, Cecot Comerç ha reunit professionals del sector retail en una nova edició de la jornada #RetailTrends, celebrada sota el títol “De la Sobrecàrrega a l’Estratègia amb la IA”. L’objectiu: oferir una mirada pràctica sobre com la intel·ligència artificial pot esdevenir una aliada per als comerços de proximitat, millorant-ne l’eficiència, la sostenibilitat i la capacitat d’innovació.
La digitalització i la IA estan transformant la manera de treballar de molts sectors, i el comerç de proximitat no n’és una excepció. Eines d’IA que permeten predir la demanda, optimitzar estocs, personalitzar l’experiència del client o reduir l’impacte ambiental poden marcar la diferència entre un comerç competitiu i un que queda enrere.
La sessió ha comptat amb dues ponències centrals per donar als assistents eines concretes per fer front als reptes de la IA en el sector. Toni Pérez, expert en lideratge i gestió del canvi, ha obert la jornada amb la xerrada “Quan el dia a dia no et deixa liderar. Els teus 5 enemics”, seguit de la Laia Morales, especialista en Customer Experience i estratègies digitals, qui ha presentat “IA a mida del teu negoci: eines per coordinar, motivar i guanyar temps”.
Pérez ha proposat “fer un stop and go de tant en tant” per poder recuperar l’estratègia i evitar caure en la improvisació constant: “Cal reservar espais per pensar, ampliar la mirada i prendre decisions que garanteixin el present, però també el futur del negoci”. Sobre la tecnologia, ha destacat que “la IA permeten estalviar esforços i temps de manera exponencial”, remarcant que el repte és “decidir com i en què invertir aquests avantatges”.
Morales ha centrat en la aplicació pràctica de la IA als comerços de proximitat, dient que “el primer pas és analitzar les tasques repetitives que no aporten valor i que podrien automatitzar-se”, com l’entrada manual de dades, el registre de clients o la gestió de factures.