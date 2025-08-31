“Cal haver fet els deures abans per fer les vacances tranquil·la”

L’estiu pot ser perillós per a les finances d’una família? Sí, perquè ens relaxem en tots els sentits, perquè, com tenim el dret a descansar i desconnectar, som més permissius amb nosaltres mateixos. Penses: “no passa res, anem a menjar aquí, i també vull aquesta samarreta, i aquestes sabates” perquè estem allà per gaudir de la vida quan, en un altre moment de l’any, tindríem al cap les despeses que haurem de fer més endavant. És clar que tenim el dret a fer vacances, però ens hem de preguntar si la nostra butxaca està preparada per aquesta despesa, i moltes vegades no volem veure que no ho està.
Què podem fer per evitar arribar al setembre havent gastat més del compte? El primer que s’ha de fer sempre, sigui estiu o quan sigui, és tenir un fons per a emergències que pugui cobrir entre 3 i 6 mesos de les despeses mensuals que se solen tenir i no tocar-lo en cap cas que no sigui un imprevist important. Aquest matalàs, que s’ha d’anar reomplint cada vegada que s’utilitza, ens dona molta tranquil·litat pel que fa a situacions inesperades. A partir d’aquí, també és positiu fer un estalvi, el que es pugui fer segons els nostres ingressos, que només es destini a una altra despesa gran que es vulgui fer, com unes vacances. Així creem uns diners en un compte separat que sé que me’ls puc gastar totalment, si vull, sense cap remordiment, ja que tota la resta de coses ja les tindré cobertes amb els ingressos que tinc mes a mes. Cal haver fet els deures abans per poder fer unes vacances tranquil·lament i evitar sorpreses.
Moltes vegades la capacitat d’estalvi no és suficient per a les vacances que es volen fer. Llavors, la postura intel·ligent, financerament parlant, és plantejar si cal marxar de viatge cada any o fer alguna cosa més extraordinària cada dos o més anys. Així, si es vol anar a algun lloc més car, tens més temps per dur a terme l’estalvi i, per tant, més diners disponibles per gastar. També es pot buscar incrementar els ingressos, sigui buscant un traball millor remunerat o monetitzant alguna activitat que s’efectui. Si vull fer alguna cosa extra, que requereixi de més diners, els haig de buscar d’alguna manera. El que no es pot fer és gastar els diners del pressupost per a les despeses habituals de casa o demanar un préstec.
Al setembre també se solen acumular despeses addicionals. Exacte. A part de les habituals i que la família ja ha de conèixer, com la hipoteca o lloguer, el menjar i els subministraments, s’han de sumar extres, com altres factures no mensuals o la tronada a l’escola dels fills. Llibres, uniformes, roba... Els nens tenen el mal costum de créixer durant l’estiu, llavors de sobte ens trobem que les sabates no li caben o estan trencades, necessita un estoig nou, etc. Moltes vegades sabem que hi ha una sèrie de coses que passaran, però també en moltes ocasions s’opta per no pensar en elles fins haver acabat les vacances. Per això és tan important anticipar-se, per saber quant podem destinar a les vacances sense veure’ns apretats més endavant,
Què cal fer quan el mal ja està fet? El que s’ha d’intentar per tots els mitjans és no endeutar-se. Hem d’evitar tirar de targetes de crèdit o de préstecs ràpids, els quals solen tenir uns interessos molt elevats. És més recomanable, posant l’exemple de la tornada a l’escola, aprofitar tot el material que ens serveixi i que ja tinguem a casa i buscar que els llibres del curs següent siguin de segona mà. S’hauria de reduir al màxim la despesa o espaiar-la una mica més en el temps i no fer totes les compres al setembre, sinó repartir-les també entre l’octubre i el novembre. Si hi ha alguna cosa que sí o sí es necessiti ja, es compra, però si es pot aprofitar alguna cosa per anar tirant. També és important començar a fer els deures per a l’estiu que ve, si no es vol estar una altra vegada en la mateixa situació.
Per què hem d’allunyar-nos dels préstecs? El que ens generaran aquests diners de prèstec són un munt de quotes mensuals que absorbiran tota la capacitat d’estalvi de la família i es faran una bola que creix de forma exponencial i que ofega les famílies fins punts realment greus. És cert que hi ha moments puntuals en el que la situació fa inevitable utilitzar aquestes eines, però sempre és millor evitar-ho, sobretot si ja se sap que vindran despeses fortes, ja que et treuen autonomia i és molt difícil treure-te-les de sobre.
En resum, el que cal és fer previsions i pressupostos per evitar ensurts i crèdits? Sí, jo sempre dic que hem de ser adults responsables, perquè cadascú té la seva realitat i el seu estil de vida, però no és gens prudent estirar més el braç que la màniga. Al cap i a la fi, tu marxes de vacances, però les despeses no, tan debó ho fessin.