HP aposta per un centre global d’intel·ligència artificial a Sant Cugat

HP ha celebrat aquest dimarts el 40è aniversari del seu centre de referència a Sant Cugat del Vallès, una instal·lació que s’ha convertit en un dels principals punts d’innovació de la companyia a escala mundial. L’acte ha servit per repassar quatre dècades d’activitat i anunciar la creació de l’HP AI Innovation Hub, un espai dedicat a impulsar projectes d’intel·ligència artificial aplicats als àmbits de la impressió, la fabricació additiva i la transformació digital.
El centre de Sant Cugat, que va néixer el 1985 com una petita planta de fabricació de plòters gràfics a Terrassa, és avui el hub més gran d’R+D d’HP fora dels Estats Units. Actualment, té més de 2.600 treballadors de 60 nacionalitats i un equip de més de 800 enginyers d’R+D, la meitat especialitzats en programari, que generen més de 150 patents cada any.
“Les tecnologies desenvolupades aquí estan millorant la vida de les persones i transformant indústries clau a tot el món. Aquest impacte, guiat pel talent i el propòsit de la nostra gent, és el que defineix el veritable llegat d’HP Barcelona”, ha assegurat Helena Herrero, presidenta d’HP per al Sud i Est d’Europa, Orient Mitjà i Àfrica.
“Barcelona representa per a HP molt més que una ubicació estratègica; és el lloc on va començar la nostra història d’innovació a Espanya i on continuem construint el futur”, ha afirmat Daniel Martínez, director del Centre Internacional d’HP Barcelona, que ha explicat que la nova etapa estarà marcada per la intel·ligència artificial com a motor de creixement i innovació.
El nou HP AI Innovation Hub reunirà més de 200 professionals de 14 unitats de negoci, en col·laboració amb universitats, centres tecnològics i socis locals i internacionals, per desenvolupar solucions amb impacte en sectors com la construcció, la impressió en gran format o la fabricació 3D. L’objectiu és que les solucions desenvolupades en el hub tinguin un impacte directe en sectors estratègics: des de la millora dels fluxos d’impressió i l’automatització de processos constructius, fins a la creació de peces en 3D amb un simple “prompt”.