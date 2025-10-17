Satisfacció empresarial pel desenllaç de l’opa

El fracàs de l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell, que no ha prosperat en obtenir l’entitat basca menys del 30% de participació, ha generat nombroses reaccions en l’àmbit empresarial català. La Cecot, per la seva banda, valora “molt positivament” el resultat final del procés de l’opa, després que la decisió dels accionistes hagi confirmat la continuïtat del banc, amb seu a Catalunya, com a entitat independent.
Des de la patronal s’entén aquest desenllaç com “una bona notícia per al conjunt del teixit empresarial català”, especialment per a les petites i mitjanes empreses, ja que preserva la pluralitat del sistema financer i evita una major concentració del mercat bancari que hauria pogut reduir la competència i, per tant, les opcions de finançament per a les empreses.
“Des del primer moment vam expressar la nostra preocupació per les conseqüències que una operació d’aquesta magnitud podia tenir sobre el finançament empresarial, especialment de les pimes, i sobre la pèrdua de centres de decisió locals”, recorda el president de la Cecot, Xavier Panés. “El resultat d’aquest procés reforça un model de proximitat i de compromís amb el territori que considerem fonamental per mantenir un teixit econòmic fort, divers i competitiu”, afegeix.
La Cecot considera clau mantenir un banc arrelat al país i compromès amb el desenvolupament de l’activitat econòmica local, i subratlla que la decisió dels accionistes del Banc Sabadell contribueix també a preservar un pol financer rellevant a Catalunya.
En la mateixa línia, Foment del Treball també valora “molt positivament” el resultat de l’opa. La patronal que dirigeix Josep Sánchez considera que “Catalunya necessita un pol financer com el Sabadell i la seva pervivència facilitarà que torni a liderar l’economia espanyola”.
Per la seva banda, Pimec també ha celebrat el desenllaç de l’opa, destacant el paper del teixit empresarial en la defensa d’un model bancari arrelat al territori. Segons l’entitat, el resultat “confirma el rebuig majoritari del mercat, de les institucions i del teixit econòmic a una operació que hauria tingut conseqüències negatives per a la competència bancària”.
També s’hi ha referit la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, que qualifica el resultat “inequívoc” a favor de l’entitat vallesana. “Els accionistes han triat Banc Sabadell i han demostrat que poder triar és el seu poder”, ha dit, fent referència a la campanya que el banc va impulsar per rebutjar l’oferta del BBVA. Romero ha subratllat que els accionistes “han escollit la banca de proximitat, arrelada al país i sensible amb les necessitats de les pimes, el nervi del nostre teixit productiu”.
Josep Oliu, aclamat
El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha viscut aquest divendres al matí d’efusiva acollida al Centre Corporatiu de l’entitat a Sant Cugat del Vallès. L’endemà de conèixer-se el resultat de l’opa, Oliu ha estat rebut amb aplaudiments i crits de “president, president!” per part de desenes de treballadors.
“És una gran satisfacció confirmar que el Banc Sabadell podrà continuar en solitari i avançar en la història de servei als seus clients que va iniciar fa més de 144 anys”, ha assegurat el president, qui ha destacat que “Banc Sabadell i BBVA són dues grans entitats que generen més valor per separat que juntes”.
A la borsa, el BBVA ha tancat aquest divendres amb una pujada propera al 6%, mentre que les accions del Banc Sabadell han retrocedit gairebé un 7%.