La Cecot col·laborarà en el nou programa publicoprivat per impulsar el nombre d'empreses exportadores

El Govern ha posat en marxa un nou programa publicoprivat dotat amb 3,1 milions d'euros per facilitar que 2.000 empreses comencin a exportar. Sota el nom "Catalunya Exporta", la iniciativa pretén que el 2030 hi hagi 1.000 companyies més que venguin a l'estranger de manera regular, fins a arribar a les 19.000. "Volem un ecosistema internacional més fort i més connectat", ha afirmat el conseller d'Empresa i Treball, el terrassenc Miquel Sàmper, en la presentació del pla aquest dilluns. A través d'ACCIÓ, el programa es durà a terme conjuntament amb diversos agents entre els quals hi ha a Fundació Cecot Innovació. També hi són el Consell General de Cambres de Catalunya, Foment del Treball Nacional, Pimec, Secartys, TecnoCampus, Texfor, FITEX, el Centre Metal·lúrgic i l’AEGP.
La iniciativa tindrà una durada de tres anys i forma part de les actuacions previstes en la nova estratègia d'Internacionalització de l'economia catalana 2026 – 2030.
Sàmper ha detallat que amb aquesta estratègia també es busca que augmentin les empreses que exporten de manera regular a més de cinc països i assolir les 3.500 companyies que tenen filials a l'estranger -actualment n'hi ha 3.175 que tenen 8.663 filials-. El Govern també vol superar les 2.000 empreses que facturen exportant més de 5 milions d'euros.
L'Executiu considera empreses exportadores regulars aquelles que fa més de quatre anys que venen a l'estranger. Segons les últimes dades disponibles, el 2024 n'hi havia 18.345, però el ritme de creixement s'ha anat "desaccelerant". Segons ha exposat ACCIÓ, de cada 10 empreses que comencen a exportar, al cap de quatre anys tan sols una d'aquestes ho continua fent, fet que demostra que "els inicis són complicats".
El programa anunciat aquest dilluns es concretarà en jornades i tallers per capacitar les empreses en àmbits com la gestió de l'operativa internacional, el finançament o l'estructura del departament d'exportació en una companyia. En paral·lel, les empreses interessades rebran durant tres anys l'acompanyament i mentoratge d'un tècnic especialista en comerç internacional de les entitats que formen part del programa. Durant aquest procés se'ls elaborarà un diagnòstic personalitzat i un full de ruta per començar a vendre a fora.