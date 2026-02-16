Leitat i la Cambra de Comerç de Girona impulsen la innovació empresarial al territori

El centre tecnològic terrassenc Leitat ha signat un conveni amb la Cambra de Comerç de Girona per reforçar l’ecosistema empresarial del territori. L’acord, amb una vigència inicial de dos anys prorrogables, estableix un marc estable de col·laboració per facilitar que les empreses gironines puguin desenvolupar projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i), accedir a programes europeus i comptar amb suport tecnològic especialitzat.
Entre les iniciatives previstes hi ha l’organització de jornades tècniques, missions comercials, esdeveniments sectorials i visites a laboratoris, així com l’intercanvi d’oportunitats de finançament i la canalització d’empreses interessades en projectes d’R+D+i. Leitat aportarà la seva expertesa en àmbits com la sostenibilitat industrial, la salut, la digitalització, els nous materials, la mobilitat sostenible i l’energia.
El conveni també preveu la creació d’una comissió de seguiment, que es reunirà trimestralment per identificar oportunitats, preparar projectes concrets i avaluar els resultats de la col·laboració. Durant la signatura, el director general de Leitat, Jordi Cabrafiga, va subratllar que “la competitivitat de les empreses passa cada vegada més per la seva capacitat d’innovar”, mentre que Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Girona, va destacar que l’acord permetrà a les empreses gironines “fer un salt qualitatiu en els seus projectes”.
Aquesta aliança s’emmarca dins de l’estratègia de Leitat per reforçar la seva presència a les comarques gironines i establir noves aliances amb empreses i agents de coneixement del territori, una línia d’actuació que compta amb l’impuls de Roger Torrent, representant institucional de Leitat a Girona. El passat mes d’octubre, Leitat ja havia signat un conveni similar amb el Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona per impulsar la recerca aplicada i la transferència tecnològica.