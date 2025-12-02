L'atur es redueix en 281 persones a Terrassa i se situa per sota de les 11.400

L'atur ha tornat a reduir-se a Terrassa, que suma tres mesos consecutius de descens. Segons les dades publicades aquest dimarts, el nombre d'egarencs desocupats s'ha situat de nou per sota de les 11.400 persones i ha marcat la millor dada d'un mes de novembre des del 2007, però encara lluny de la xifra d'aleshores, quan els aturats a Terrassa eren 9.155.
L'onzè mes de l'any ha tancat amb 11.368 terrassencs apuntats a les llistes dels serveis d’ocupació, 281 menys que a l'octubre. Així doncs, hi ha hagut una davallada intermensual d'un 2,41%, més intensa que la registrada l'any passat (-1,65%).
En la comparació anual, el balanç també és positiu. Respecte del novembre del 2024, ara hi ha 568 egarencs menys en situació d’atur (-4,76%).
Al conjunt del Vallès Occidental, les persones sense feina són ara menys de 41.200. En concret, la comarca ha tancat el mes de novembre amb 41.193 aturats, 878 menys que els que es registraven un mes abans (l'octubre n’hi havia 42.071). El descens ha estat d’un 2,09%. En termes percentuals, doncs, ha estat un mica més petit que el de Terrassa.
En el balanç interanual, l’atur també s’ha reduït al Vallès Occidental. Ara fa un any hi havia 42.817 vallesans desocupats i ara n’hi ha 1.624 menys, així que la baixada ha estat d’un 3,79%. En aquest cas, la davallada també ha estat menys accentuada a la comarca que a la nostra ciutat.
La majoria de municipis del Vallès Occidental, 17, han tancat el mes de novembre amb menys persones sense feina que un mes abans, mentre que només sis (Castellbisbal, Matadepera, Palau-solità i Plegamans, Rellinars, Sant Llorenç Savall i Viladecavalls) han sumat persones a la llista de l’atur. Pel que fa a la variació interanual, 18 municipis han experimentat descensos, en cinc la xifra s’ha vist incrementada (Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Matadepera, Sant Quize i Ullastrell), tot i que en alguns en només una persona.
A Catalunya, l’atur registrat ha tancat el novembre amb 321.376 persones, la dada més baixa del mes des del 2007 i una reducció de 3.119 persones (-0,96%). En comparació amb l’any passat, la desocupació ha baixat 11.156 empleats (-3,35%), una caiguda més elevada que la dels últims dos anys, segons les dades que ha publicat aquest dimarts el govern espanyol.