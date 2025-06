La Cecot ja té data i lloc per a la 30a Nit de l'Empresa

La Cecot celebrarà la 30a edició de la Nit de l'Empresa el pròxim 13 d'octubre al Teatre Principal de Terrassa i als jardins de la seva seu institucional, on ja es van dur a terme les edicions del 2021 i del 2022. Així ho ha donat a conèixer aquest divendres la patronal amb seu a Terrassa, que ja ha obert el període perquè les empreses i emprenedors amb seu i centres de treball a Catalunya puguin presentar les seves candidatures als Reconeixements al Progrés Empresarial.

"La Nit de l’Empresa no és només un espai de reconeixement”, afirma Xavier Panés, president de la Cecot. "És una plataforma per projectar el valor de fer empresa des d’un compromís amb el país i amb la societat. Reivindiquem la força de la societat civil organitzada i el paper clau que juga el món empresarial en la cohesió social i el progrés col·lectiu. Darrere cada empresa hi ha persones que treballen cada dia per tirar endavant projectes amb impacte. Aquesta nit les volem fer visibles”, afegeix.

Capacitat d’adaptació, innovació i responsabilitat social

Des del mes de juny i fins al 9 de setembre estan a l’abast de tothom les bases de participació per a la 30a edició dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial. La finalitat d’aquests guardons és la de distingir públicament empreses, persones i institucions que han fet i estan fent un esforç important pel desenvolupament econòmic i empresarial des de qualsevol àrea. “Fa trenta anys que la Cecot convoca aquests reconeixements i continuen tenint sentit perquè l’empresa és dinàmica, s’adapta, es transforma. I nosaltres, com a entitat, continuem apostant per donar veu i visibilitat a aquells projectes que ens fan avançar com a societat”, assenyala Panés.

La patronal Cecot creu que ara és més que oportú que mai reforçar aquelles empreses que continuen intentant adaptar-se constantment als canvis de l’entorn, creixent, millorant i mantenint la seva activitat diària. Aix, els Reconeixements Cecot 2025 es componen d'un total de nou premis, alguns dels quals estan patrocinats o promoguts per altres entitats. Les categories són les següents:

Reconeixement a l’ Eficiència Energètica i la Sostenibilitat patrocinat pel Port de Barcelona.

patrocinat pel Port de Barcelona. Reconeixement a la Transformació digital i innovació tecnològica , sector d’indústria patrocinat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

, sector patrocinat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Reconeixement a la Transformació digital i innovació tecnològica , sector de serveis patrocinat per Ediversa Group.

, sector de patrocinat per Ediversa Group. Reconeixement al Comerç Innovador amb el suport institucional del CCAM Generalitat de Catalunya.

amb el suport institucional del CCAM Generalitat de Catalunya. Millor jove iniciativa empresarial – promogut pel Cercle Cecot de Joves Empresaris amb el patrocini d’Occident.

– promogut pel Cercle Cecot de Joves Empresaris amb el patrocini d’Occident. CaixaBank convoca en el marc dels Reconeixements Empresarials de la Cecot, la 8a edició del Reconeixement CaixaBank a la pime responsable.

Vítaly convoca en el marc dels Reconeixements Empresarials de la Cecot, la 8a edició del Premi a l’empresa saludable.

Fora de concurs i a proposta del comitè executiu:

Gremi/ associació empresarial o entitat.

Personalitat .

. També es fa una menció especial a empreses centenàries.

Els guardonats es coneixeran després de la reunió del jurat convocada per al 2 d’octubre i se'ls retrà homenatge el dilluns 13 d’octubre en el marc de la Nit de l’Empresa de la Cecot.

Esdeveniment neutre en CO2

Enguany, l’entitat torna a apostar fort per l’àmbit energètic i tecnològic i manté l’objectiu d’assolir la reducció d’emissions de carboni de qualsevol activitat econòmica o productiva derivada de l’esdeveniment. “Fa tres anys vam fer un pas pioner amb la certificació de la Nit com a esdeveniment neutre en emissions”, recorda Panés. “Des d’aleshores, no hi ha marxa enrere. Qualsevol activitat que organitzem ha d’incorporar el criteri de sostenibilitat ambiental. Però també volem que aquesta mirada sostenible inspiri i impliqui a tot el teixit productiu. Per això, la Nit de l’Empresa torna a ser una aposta col·lectiva pel futur”, diu.

Aquest compromís que assumeixen totes les empreses col·laboradores de la Nit de l’empresa de la Cecot implica calcular la petjada de carboni de l’esdeveniment del dia 13 d’octubre, i desenvolupar propostes de reducció d’emissions i de compensació que l’equip tècnic de l’Oficina per la Transició Energètica (OTE) de la Cecot calculin per aquesta nova edició tenint en compte les emissions tant de mobilitat dels assistents, com proveïdors de càtering, audiovisuals, de difusió, consums energètics, etc. La compensació per les emissions ocasionades per la Nit de l’Empresa es realitzarà mitjançant el programa de compensacions voluntàries, projectes en territori català dut a terme per entitats socials que són de tipus "evitació emissions", tal com es va fer en l’edició anterior.