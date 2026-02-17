La Cecot reivindica l’alerta primerenca per evitar la insolvència de les pimes

La Cecot ha situat la prevenció de la insolvència empresarial al centre del debat europeu sobre modernització dels serveis públics, en la jornada “Com crear o millorar els serveis proactius que ofereixen les administracions”, organitzada per la Generalitat de Catalunya en el marc de la cloenda de la fase principal del projecte europeu Interreg PROACTsme, una iniciativa orientada a impulsar serveis públics més proactius, digitals i eficients arreu d’Europa.
Durant la jornada, la directora del servei de la Cecot HelpEmpresa, Laura Sallent, va defensar la necessitat d’activar mecanismes d’alerta primerenca des de l’administració i les entitats privades: “Moltes pimes no identifiquen a temps les senyals que indiquen risc d’insolvència. Projectes com PROACTsme ens ajuden a disposar d’eines que poden marcar la diferència entre la continuïtat o el tancament d’un negoci”, va afirmar. De la mateixa manera, va destacar que la col·laboració publicoprivada és clau per garantir que les empreses accedeixin a diagnòstics fiables, acompanyament especialitzat i serveis que els permetin anticipar situacions de risc.
En el marc de la mateixa jornada, Eamon Leonard i Barry Sheehan, investigadors de la Universitat de Limerck i membres del consorci PROACTsme, van presentat l’estudi basat en la feina feta per part de tots els membres del consorci del projecte. Aquest estudi inclou l’elaboració d’un model de predicció contra la insolvència empresarial que ha estat entrenat gràcies a la informació de diferents bases de dades i que pot ajudar a entendre quins són els factors que poden portar a la insolvència a una pime. Els resultats de la investigació apunten a que la insolvència és fruit de diversos canvis al llarg dels anys, i que la seva predicció és fruit d’una combinació de senyals. L’output que dona l’eina ha de ser utilitzat més que per una predicció final com un punt de partida per a un anàlisi més rigorós.
La jornada també va comptar amb intervencions de responsables d’innovació i digitalització d’administracions de Catalunya i Canàries, que van coincidir en la necessitat de simplificar i automatitzar tràmits, unificar l’accés i ús de dades entre administracions, reforçar la personalització de serveis, i avançar cap a una administració més eficient i centrada en les necessitats reals de les empreses i la ciutadania.
PROACTsme és un projecte cofinançat pels fons Interreg de la Unió Europea, que promou que diferents regions europees treballin conjuntament per dissenyar serveis públics proactius, digitals i adaptats a les necessitats canviants de les pimes.
La Cecot és l’única entitat privada que participa en el projecte. La seva aportació es basa en el treball desenvolupat des de 2021 amb el servei HelpEmpresa, reconegut a escala europea com a bona pràctica per a la detecció primerenca de la insolvència. En aquest sentit, la patronal ha compartit amb els socis europeus la seva experiència en diagnòstic empresarial, acompanyament en processos de reestructuració, eines predictives i models de dades i gestió de serveis de suport a pimes.