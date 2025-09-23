La contractació laboral al Vallès Occidental cau notablement a l’agost

La contractació laboral al Vallès Occidental va disminuir de forma destacable a l’agost. El vuitè mes de l’any es van formalitzar 14.832 contractes de feina amb lloc de treball a la comarca, un 45,1% menys que al juliol i un 3,8% que l’agost del 2024.
Així consta en l’últim informe de seguiment del mercat de treball elaborat per l’Observatori del Vallès Occidental, on es detalla que la majoria dels contractes signats el mes passat van ser temporals. Un total de 9.231 (el 62,2%) van ser de durada determinada. Només un 37,8% (5.601) van ser indefinits.
Entrant més al detall, a l’agost, el 51,8% dels contractes van ser temporals eventuals i un terç (34,9%), indefinits ordinaris. La resta van tenir un pes inferior. D’aquests, destaquen els d’interinitat, que van representar el 9,3%.
Respecte del juliol, la diferència de contractes va ser de 12.173. La davallada en la contractació va ser notable tant en les modalitats indefinides com temporals (-42,3% i -46,7%, respectivament).
En comparació amb l’agost del 2024, la contractació es va reduir un 3,8% (592 contractes menys). La disminució, en aquest cas, s’explica per la caiguda d’un 7,2% dels contractes temporals, que fa un any van ser 9.947 i enguany 716 menys. Per la seva banda, la contractació indefinida va augmentar lleugerament, passant de 5.477 contractes el 2024 a 5.601 el 2025, 124 més (+2,3%).
Amb dades acumulades, entre gener i agost del 2025, la comarca suma 169.490 contractes laborals, un 0,9% menys que els registrats durant el mateix període de l’any anterior.
Regulació de l’ocupació
L’informe de l’Observatori del Vallès Occidental també recull que a l’agost es van registrar dos procediments de regulació d’ocupació (ERO). Van afectar set persones del sector serveis a Sabadell, a les quals se’ls va suspendre el contracte.
Entre gener i agost la comarca acumula 42 expedients que han afectat, en total, 2.504 persones, de les quals 1.838 han estat per mesures de suspensió de contracte, 606 per extinció de contracte i 60 per reducció de jornada. Les persones afectades es localitzen a 11 municipis.