Leitat Terrassa acull una reunió clau del projecte GUTBABI

Les instal·lacions de Leitat Terrassa van acollir recentment la reunió del consorci del projecte GUTBABI, una trobada que va servir per avançar en el desenvolupament de noves solucions nutricionals per a nadons. La trobada va permetre als socis del projecte revisar en detall el progrés assolit fins al moment. Es tracta de la segona reunió presencial del consorci, una fita important per consolidar el treball conjunt entre els diferents equips.
El projecte GUTBABI s’ha constituït a través d’un consorci multidisciplinari que integra empreses especialitzades en alimentació saludable (Fruselva Global, Algemy i i-Grape), juntament amb Leitat i el grup PEDINUR de l’IISPV, referent en recerca nutricional clínica i pediàtrica. L’objectiu és desenvolupar un aliment complementari innovador en format “pouch”, dissenyat per donar suport al benestar intestinal i a la maduració del sistema immunitari en nadons durant la transició cap a l’alimentació complementària.
La solució es basa en ingredients d’origen natural amb un alt valor funcional, com les microalgues i els extractes vegetals rics en polifenols. Aquests ingredients es combinaran en una formulació adaptable, segura i pensada per integrar-se de manera senzilla en els hàbits d’alimentació infantil.
L’enfocament de GUTBABI respon a una necessitat creixent: desenvolupar productes basats en evidències científiques que ajudin a reforçar la salut gastrointestinal i a reduir el risc d’infeccions en la primera infància, un període en què el sistema immunitari encara està en desenvolupament i és especialment vulnerable.
Dins del consorci, Leitat exerceix un paper clau duent a terme estudis preclínics i anàlisis avançades de microbiota i metabolòmica. Aquestes activitats són essencials per comprendre l’efecte real del nou aliment sobre l’equilibri microbià intestinal i sobre les rutes metabòliques implicades en la resposta immune. Aquesta aproximació holística permetrà obtenir dades científiques sòlides que avalin l’eficàcia i la seguretat del producte final.
La jornada va concloure amb una visita guiada als laboratoris de Leitat Terrassa, on els socis del projecte van poder conèixer de prop les plataformes tecnològiques i les capacitats experimentals que donen suport al desenvolupament de GUTBABI. Aquesta visita va permetre potenciar l’intercanvi entre equips i reforçar la visió compartida sobre els objectius del projecte.