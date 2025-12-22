La Cecot llança un projecte per combatre la discriminació de gènere en els processos de selecció

La patronal Cecot, amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa, ha desenvolupat el projecte “Selecció amb perspectiva de gènere”, amb l’objectiu d’abordar i prevenir eventuals discriminacions per raó de gènere en els processos de selecció i contractació de personal. Pere Ejarque, assessor d’igualtat de la Cecot, ha expressat en nom de l’equip tècnic de l’Oficina d’igualtat que “aquesta iniciativa sorgeix de la convicció que les empreses poden ser més justes, inclusives i competitives quan els processos de contractació incorporen una perspectiva de gènere interseccional i conscient”.
Com a eina principal, la Cecot ha creat sis càpsules audiovisuals d’entre 60 i 90 segons cadascuna, amb un enfocament pràctic i reflexiu. Cada episodi mostra situacions que poden generar discriminació de gènere durant les diferents fases del procés de selecció, des de la descripció del lloc de treball i la publicació de l’oferta fins al procés d’acollida de la persona seleccionada. Aquest format permet una aproximació molt visual i immediata, facilitant la comprensió dels biaixos i la interiorització de les estratègies per combatre’ls.
L’Oficina d’Igualtat de la Cecot ha impulsat aquest projecte perseguint tres objectius fonamentals. En primer lloc, sensibilitzar les empreses sobre les discriminacions, sovint inconscients, que poden produir-se durant els processos de selecció i oferir eines i estratègies que els permetin implementar processos més objectius, justos i inclusius. En segon lloc, empoderar les dones proporcionant-los recursos i coneixements per identificar possibles situacions de discriminació i afrontar-les amb confiança i estratègia. Finalment, el projecte cerca la millora de la competitivitat empresarial, perquè els processos de selecció més justos i eficients contribueixen a un entorn laboral més productiu i saludable, afavorint el desenvolupament i la fidelització del talent.
“Implantar per processos de selecció equitatius no és només una qüestió de responsabilitat social, sinó també d’eficiència empresarial. Les empreses que inclouen la diversitat són més innovadores, competitives i sostenibles”, ha destacat Ejarque.
Cada càpsula audiovisual combina una escena que recrea una situació de discriminació amb una reflexió final que ofereix solucions concretes i eines pràctiques. Els sis episodis aborden diferents àrees en què poden aparèixer biaixos de gènere: Els vídeos aborden els temes següents:
Episodi 1: Vida personal i cures
Episodi 2: Aparença física
Episodi 3: Divisió sexual del treball
Episodi 4: Avaluació de capacitats amb biaix de gènere
Episodi 5: Diferències d’oportunitats en funció del gènere
Episodi 6: Diferències de tracte en funció del gènere