Un accident de trànsit deixa un cotxe bolcat i una imatge insòlita a Can Palet

Un accident de trànsit va provocar una escena insòlita la nit de dissabte, 20 de desembre, al barri de Can Palet. Cap a les 22.30 hores, un turisme va col·lidir amb dos vehicles estacionats al carrer de la Selva i va acabar bolcat de costat. Diversos veïns, alertats pel fort soroll de l’impacte, van avisar els serveis d’emergència. Quan van arribar al lloc dels fets, el conductor es trobava mig cos fora del vehicle, penjant per la finestra, aparentment adormit, i presentava clars símptomes d’embriaguesa, segons testimonis veïnals.\r\n\r\nEl SEM va ser el primer a intervenir, abans de l’arribada de dues dotacions dels Bombers, que van reposicionar el cotxe. Prop d’una hora després, la situació va quedar estabilitzada i el conductor, atès pels serveis sanitaris.\r\n