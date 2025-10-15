La família Lao confia la gestió del seu patrimoni a Panghea

El holding empresarial Nortia, que concentra les inversions de la família terrassenca Lao, ha confiat la gestió del seu patrimoni a Panghea Capital Partners, amb l’objectiu de reforçar l’administració i ampliar el seu abast en l’àmbit de les inversions.
Segons el comunicat emès per Nortia, Fernando López Muñoz, antic conseller delegat de Citi Private Bank per al sud d’Europa i Llatinoamèrica i actual conseller delegat de Panghea Capital Partners, assumirà el càrrec de director executiu dins del grup i reportarà directament a Manuel Lao Gorina, conseller delegat de Nortia. López Muñoz també formarà part del consell d’administració, integrat per Manuel Lao Gorina, la vicepresidenta, Ingrid Lao Gorina, i el president del grup, Manuel Lao Hernández.
Nortia ha indicat que López Muñoz representarà els interessos del holding, incloses les diferents societats participades, amb l’objectiu d’aportar valor estratègic a les associacions que la família Lao ha desenvolupat al llarg del temps. Aquesta decisió s’emmarca en el procés de consolidació institucional que Nortia ha portat a terme els darrers anys i en la seva aposta per garantir una gestió ordenada i independent, incrementant el seu abast internacional.
El nou director executiu ha explicat que el seu objectiu és acompanyar el grup en la gestió estratègica del seu patrimoni, "combinant rigor professional, independència i visió a llarg termini per generar valor sostenible". Per la seva banda, Manuel Lao ha destacat que comptar amb un directiu amb l’experiència de López Muñoz representa una “incorporació clau” per a la gestió del patrimoni familiar i per mantenir l’estratègia de creixement i desenvolupament, tant a nivell nacional com global.
Fins ara, Nortia ha realitzat inversions en energies renovables, "foodtech", hotels, infraestructures i sector immobiliari, i és un dels inversors de referència a Merlin Properties i Sacyr.
López Muñoz assumeix el càrrec després de la sortida de Nortia fa tan sols unes setmanes de Juan Antonio Alcaraz, que va ser director general de CaixaBank i que dirigia Nortia des del 2023.