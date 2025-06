La pensió mitjana dels terrassencs és 55 euros al mes inferior a la catalana

L'import mitjà que perceben cada mes els terrassencs beneficiaris de pensions contributives de la Seguretat Social és 55 euros més baix que la mitjana a Catalunya. Així es desprèn de les dades publicades aquest passat dijous per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) amb xifres corresponents al desembre del 2024. La quantia mitjana dels pensionistes catalans va ser l'any passat de 1.509,08 euros mensuals, mentre que a Terrassa es va situar en 1.454,43 euros.

Terrassa ocupa la posició número 47 d'entre els 70 municipis catalans amb més de 20.000 habitants ordenats per import, de major a menor. Si només tenim en compte els municipis del Vallès Occidental, Terrassa és el segon on la suma percebuda pels pensionistes és més baixa. Només queda per sota Ripollet, amb 1.438,69 euros. A l'altra capital de la comarca, Sabadell, les pensions se situaven el 2024 en els 1.464,66 euros.

La mitjana al Vallès Occidental va ser el 2024 una mica més alta que la catalana: 1.515,50 euros. De fet, a la nostra comarca hi ha els dos municipis catalans de més de 20.000 habitants on l’import brut mitjà percebut pels pensionistes de pensions contributives és més alt. Es tracta de Sant Cugat del Vallès, amb 1.846,40 euros mensuals, i Sant Quirze del Vallès, amb 1.809,84 euros, que ocupen les dues primeres posicions d'un rànquing en què el tercer lloc és per a Sant Just Desvern (1.755,67 euros). A l'altra banda, Roses (1.189,51), Lloret de Mar (1.219,42) i Amposta (1.238,56) destaquen per ser els municipis on aquest import mensual és més baix.

La quantitat rebuda pels pensionistes terrassencs el 2024 es va incrementar un 4,91% respecte de l'any anterior, quan la pensió mitjana havia estat de 1.386 euros. A Catalunya, el 2023 la mitjana havia estat de 1.437 euros mensuals. Així doncs, l'últim any l'import va augmentar un 5,01%. Al Vallès Occidental, que partia de 1.443 euros, el creixement va ser d'un 5,02%.

Creix el nombre de pensionistes

El 2024, el nombre de pensionistes perceptors de pensions contributives de la Seguretat Social residents a Terrassa va augmentar un 1,1% respecte de l’any anterior i va arribar als 44.850, la qual cosa representa un 19,6% de la població. Van ser 20.873 homes i 23.977 dones. En total, però, es van comptabilitzar 52.162 pensions. Així doncs, la mitjana de pensions per pensionista va ser d’1,16.

Al Vallès Occidental, el nombre de pensionistes va créixer un 1,4% fins als 184.254 (88.548 homes i 95.706 dones), un 19,2% de la població. La mitjana percebuda pels homes va ser de 1.745,71 euros, una quantia que supera en més de 400 euros la suma mensual que van rebre les dones (1.302,50 euros).

La pensió d'un 34,27% dels pensionistes vallesans va ser inferior als 1.000 euros mensuals. Un 40,92% van percebre entre 1.001 i 2.000 euros al mes i només un 24,81 van superar els 2.000 euros.

El nombre de pensions comptabilitzades a la comarca també és superior al nombre de pensionistes: 210.317. La majoria d'aquestes (un 65,84%) van ser pensions de jubilació, un 20,23% van ser pensions de viduïtat i l'altre 13,93%, d'altres tipus.

Un 83,46% correponen al règim de cotització general i un altre 14,43% pertanyen al RETA (règim especial de treballadors autònoms).