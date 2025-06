Fabricació additiva al servei del sector ferroviari

Leitat, en col·laboració amb l’empresa Ariño Duglass, ha desenvolupat un projecte en què la fabricació additiva permet la creació de peces per a maquetes ferroviàries a escala real mitjançant fabricació additiva de gran format. Amb l’objectiu de reduir temps i costos en el procés de producció d’aquestes maquetes, el centre tecnològic terrassenc ha aportat la seva experiència en fabricació additiva per assessorar en la implementació d’aquestes tecnologies avançades a Ariño Duglass, especialista en la fabricació de vidres i finestres laterals per a l'envidriament de trens d'alta velocitat, mitjana distància, rodalia, metros i tramvies.

Durant el projecte, Leitat ha assessorat l’empresa en la detecció dels components susceptibles de ser fabricats mitjançant impressió 3D, així com en la identificació dels materials i tecnologies més adequats per fer-ho. Un cop seleccionats aquests components, Leitat ha donat suport a Ariño Duglass en el disseny, optimització i postprocessat de les peces. Finalment, s’han obtingut demostradors perquè l’empresa els pugui validar. "Això facilitarà que l’empresa utilitzi processos de fabricació additiva per produir peces destinades al sector ferroviari, amb processos més eficients i complint els requisits necessaris", assenyalen des de Leitat.

"Amb aquest projecte, la tecnologia d’impressió 3D obre noves possibilitats per al desenvolupament de productes d’Ariño Duglass, permetent incrementar les funcionalitats dels seus components i, alhora, reduir el cost i el temps de producció", afegeixen des del centre tecnològic.

Aquest projecte s’emmarca en el projecte Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH4CAT), a través de la convocatòria PADIH i està finançat per la Unió Europea – Next Generation EU i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; amb el suport del Ministeri d’Indústria i Turisme i EOI.

Canvi a la presidència

La presidència del centre tecnològic terrassenc experimentarà ben aviat un canvi. L'entitat Acondicionamiento Tarrasense (Leitat) ha convocat la seva assemblea general ordinària per al pròxim dijous, 26 de juny, a la tarda i un dels punts de l’ordre del dia és el canvi de president.

En aquesta reunió es preveu l'acceptació de la renúncia presentada per l'actual president de l'associació, Jordi William Carnes, i la presentació de candidatures, votació i proclamació d'un nou president, així com la revocació dels poders actuals en favor de Jordi William Carnes i l'atorgament de poders a favor del president nomenat. Un altre dels punts de l'ordre del dia és l'aprovació, si escau, de l’inici dels tràmits per a la transformació de l’associació en fundació.

Jordi William Carnes, que va ser conseller d'Agricultura de la Generalitat entre els anys 2006 i 2007, va arribar a la presidència de Leitat l'any 2017 després de ser-ne vicepresident, en representació de Carnes Global Projects SL. Va substituir Eusebi Cima, que presidia Leitat des del 1988, quan va accedir a aquest càrrec com a màxim responsable de l'Institut Industrial de Terrassa.