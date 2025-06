Ramon Comellas rep el Premi a la Trajectòria del Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya

L'enginyer tècnic industrial i empresari terrassenc Ramon Comellas Fusté ha estat distingit pel Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya. El cofundador i president de Circutor va rebre el Premi Trajectòria "en reconeixement a una carrera de gairebé cinc dècades dedicada a l’eficiència energètica, la innovació tecnològica i el lideratge empresarial". Va ser en el marc de la 12a edició de la Nit de l’Eficiència, que es va celebrar dijous al vespre al Teatre Nacional de Catalunya i que va tornar a ser un dels principals punts de trobada dels sectors de l'energia, l'eficiència energètica i la sostenibilitat a Catalunya.

Comellas va néixer a Cercs i es va formar com a enginyer tècnic industrial, en l’especialitat d’electricitat, a la Universitat Politècnica de Catalunya. Quan encara era estudiant, juntament amb Ramon Pons, van començar a fabricar transformadors i relés diferencials per aportar solucions a l'hora d’adaptar el nou Reglament Elèctric de Baixa Tensió, en un local de 80 metres quadrats a Terrassa. L’any 1973, en un context de crisi del petroli, van veure l’oportunitat de desenvolupar un projecte encaminat a l’ús eficient de l’energia elèctrica i juntament amb Pons i Francesc López –aquest últim abandonaria la societat pocs anys després– van fundar el grup Circutor, especialista en eficiència energètica i qualitat de la xarxa elèctrica, que avui dia té la seu a Viladecavalls.

En el seu discurs com a premiat, Comellas va recordar els inicis de Circutor l'any 1973, quan "va sortir el primer reglament electrotècnic, el mateix que encara tenim avui tot i que amb modificacions" i en plena crisi del petroli i ell i els seus dos companys es van plantejar "ajudar les empreses a ser més eficients en l'ús de l'energia elèctrica". L'empresari va recordar diverses fites assolides en l'àmbit elèctric els últims anys, assegurant que "el món elèctric ha canviat a una velocitat impressionant". "L'electricitat és una forma d'utilitzar l'energia, és l'única forma que realment tenim. Si volem portar grans quantitats d'energia que necessitarem en el futur ha de ser elèctrica perquè les altres energies són contaminants i volem un món net", va indicar, alhora que va mencionar el repte de l'emmagatzematge.

Anto i Lluís Sanromà, de MUA Solidaris, recollint el Premi a la Millor Iniciativa Solidària

Clúster de l`Energia Eficient de Catalunya

En la mateixa 12a Nit de l'Eficiència l'associació terrassenca MUA Solidaris, creada per la família d'un nen amb leucèmia i que té la finalitat de recaptar fons per a la investigació de la malaltia, destinant el 100% dels seus beneficis a l'Hospital Sant Joan de Déu, va rebre el Premi a la Millor Iniciativa Solidària "per la seva dedicació, creativitat i compromís amb la causa". Com a tal, el Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya i Jung Ibérica li van fer entrega d'un xec de 2.000 euros per la seva tasca en la lluita contra la leucèmia infantil, sensibilitzant sobre la malaltia i recaptant fons per impulsar la recerca.