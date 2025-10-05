LaFACT lidera un projecte europeu per reduir l'atur de llarga durada

La Factoria Social de Terrassa (LaFACT) coordinarà el projecte "A.LL.D. Project: Enrichment, Transfer and Scale-Up of an Innovative Insertion Model", un projecte europeu que té com a objectiu impulsar la inclusió de persones desocupades de llarga durada en el món laboral. El programa ha estat presentat al Centre Europeu de Competència per a la Innovació Social i es farà un acte d'inauguració els dies 21 i 22 d'octubre a Iași, Romania.
Aquesta iniciativa té una durada de tres anys i una dotació de més de 3,5 milions d'euros per aplicar-se a Espanya, Itàlia, Grècia i Romania. A.LL.D. permetrà crear "solucions ajustades a les necessitats locals miitjançant un enfocament que combina la col·laboració d'administracions públiques, empreses, universitats i entitats socials", asseguren des de LaFACT en un comunicat. Entre les principals actuacions que es duran a terme en aquests tres anys, destaca el desenvolupament d'una eina interactiva d'accés obert. També es preveu proporcionar un acompanyament directe a 175 persones beneficiàries i la contractació de 83 persones per integrar-les al mercat laboral.
A nivell espanyol, les entitats adscrites al projecte són LaFACT, que té el paper de coordinació del projecte, Foment de Terrassa, Tandem Social, la Cambra de Comerç de Terrassa i la Universitat Pompeu Fabra. A més, compta amb el suport de l'agència del departament d'Empresa ACCIÓ.