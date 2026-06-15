L’Autcat carrega contra el veto del Govern a la reforma de l’atur dels autònoms

L’Organització d’Autònoms de Catalunya (Autcat) ha expressat el seu desacord amb la decisió del Govern espanyol de bloquejar la tramitació d’una proposició de llei que plantejava canvis en el règim del treball autònom i en l’accés a la prestació per cessament d’activitat.
Segons explica l’entitat, la iniciativa registrada al Congrés dels Diputats incloïa mesures orientades a facilitar el reconeixement d’aquesta prestació als autònoms que es veuen obligats a tancar el negoci. Entre altres aspectes, la proposta plantejava simplificar alguns dels requisits actuals i eliminar la necessitat d’acreditar determinades causes econòmiques o organitzatives per accedir a la cobertura.
D’acord amb l’Autcat, el Govern ha justificat el veto a la tramitació parlamentària per l’impacte que la reforma podria tenir sobre les finances públiques, ja que podria comportar un augment de la despesa o una disminució dels ingressos.
L’organització sosté que moltes de les mesures incloses en la proposició coincideixen amb reivindicacions que el col·lectiu d’autònoms ha traslladat durant els darrers anys a les administracions i als grups parlamentaris. En aquest sentit, lamenta que el bloqueig impedeixi continuar debatent una reforma que considera necessària per adaptar el sistema a la realitat dels treballadors per compte propi.
La presidenta de l’Autcat, Marta Sánchez Ugart, assegura que “cal legislar des de la realitat del dia a dia dels autònoms, amb normes que tinguin en compte la seva fragilitat econòmica i garanteixin una protecció efectiva”.
L’organització adverteix que les dificultats per accedir a la prestació per cessament d’activitat continuen deixant molts professionals sense cobertura en situacions de pèrdua d’ingressos o tancament del negoci. Per això reclama reprendre el debat sobre una reforma integral del règim d’autònoms que simplifiqui els tràmits, reforci la protecció social i adapti el sistema a les necessitats reals del col·lectiu.
Per a l’Autcat, la qüestió no és només social, sinó també econòmica. L’entitat defensa que una protecció insuficient incrementa el risc d’emprendre, dificulta la continuïtat de molts negocis i acaba afeblint el teixit productiu format majoritàriament per autònoms i microempreses.