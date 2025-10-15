L'Autcat rebutja l’augment de les quotes d’autònoms i demana "diàleg real"

L’Organització d’Autònoms de Catalunya (Autcat) ha expressat el seu rebuig frontal a la proposta del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions d’incrementar les quotes dels treballadors autònoms durant el període 2026-2028. La reforma, que afectaria tots els trams d’ingressos, preveu pujades que van del 4% al 35% el 2026, i entre l’11% i el 104% el 2028. Segons l’Autcat, aquesta mesura “s’ha anunciat sense diàleg, sense una anàlisi real de l’impacte sobre el teixit productiu i en un moment d’enorme fragilitat econòmica per al col·lectiu”.
“Molts autònoms encara arrosseguen deutes o dificultats derivades de la pandèmia, de la pujada de costos i de la inflació. Afegir-hi ara un nou increment de quotes és simplement ofegar-los més”, ha advertit Marta Sánchez Ugart, presidenta de l’Autcat.
L’entitat considera que aquesta proposta evidencia “la manca d’una política coherent i estable per al treball autònom” i denuncia que "s’està aplicant un model de cotització progressivament més car sense haver garantit abans condicions equivalents a les del règim general, com les baixes o la cobertura per cessament d’activitat".
Des d’Autcat asseguren que sempre han defensat el sistema de cotització en funció dels ingressos reals, com a via per normalitzar les pensions dels autònoms i fer el sistema més just. “Ara bé —precisa Sánchez Ugart—, això no pot fer-se ignorant la precarietat amb què viuen molts professionals autònoms. Les dades del darrer informe de la situació del treball autònom ho deixen clar: una part important del col·lectiu ni tan sols arriba al salari mínim en ingressos mensuals”.
“No es pot demanar a una persona que ingressa menys del salari mínim que dediqui prop del 30% d’aquests ingressos a cotitzar. Cal fer polítiques per treure els autònoms de la precarietat, no per enfonsar-los més”, alerta la presidenta.
“No es pot fer una taula rasa per a tothom"
En aquest sentit, l’Autcat considera absolutament desproporcionat aplicar els mateixos percentatges de cotització a tots els trams, "sense tenir en compte la realitat econòmica dels més vulnerables". “No es pot fer una taula rasa per a tothom —insisteix Sánchez Ugart—. Si no es mantenen mecanismes com una tarifa plana o reduccions per als nivells més baixos d’ingressos, molts autònoms es veuran abocats a abandonar l’activitat o a refugiar-se en l’economia submergida. El treball no pot estar penalitzat mentre es facilita el subsidi”.
“No pot ser que cada reforma impliqui pagar més per obtenir el mateix o menys. El Govern hauria d’obrir un debat de fons sobre quin model de treball autònom vol per a aquest país”, sosté la presidenta.
Des d’Autcat s’adverteix que l’increment de les quotes pot provocar una reducció del nombre d’autònoms actius i incentivar l’economia submergida, especialment entre els professionals amb rendes més baixes. A més, diuen que la mesura arriba en un context de fort increment de costos laborals, com el salari mínim, les cotitzacions o noves obligacions de registre i permisos.
Així, l’Autcat exigeix al Ministeri paralitzar la proposta d’increment de quotes fins que s’hagi fet una avaluació econòmica i social del seu impacte; obrir un procés de diàleg real amb les organitzacions representatives dels autònoms; i impulsar una reforma estructural que garanteixi estabilitat, equitat i seguretat jurídica per al col·lectiu.
“L’administració no pot continuar prenent decisions unilaterals sobre els autònoms sense comptar amb ells. Necessitem un marc estable i just, no una successió d’improvisacions fiscals”, ha conclòs la presidenta de l’Autcat.