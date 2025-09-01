Leitat digitalitza l'extracció d'omega-3 per millorar l’alimentació de nadons prematurs

Leitat participa en un nou projecte d’innovació tecnològica centrat en la millora de l’extracció d’àcids grassos omega-3, concretament el DHA (àcid docosahexaenoic), un compost utilitzat habitualment per les seves propietats antioxidants i el seu paper en el desenvolupament neurològic. El projecte, anomenat GiGa-3, està liderat per l’empresa biotecnològica barcelonina Brudy Technology, amb la participació del centre tecnològic terrassenc, i se centra en la digitalització del procés d’extracció per fer-lo més estable i eficient.
El DHA és una molècula relativament inestable, fet que en dificulta la producció i manipulació. GiGa-3 treballa sobre una planta pilot que utilitza CO₂ supercrític per obtenir omega-3 a partir d’oli de peix. L’objectiu és optimitzar aquest procés per aconseguir un DHA de gran puresa i bioactivitat, amb l’objectiu d’utilitzar-lo en aliments per a nadons prematurs.
Per superar els reptes del procés de separació, el projecte proposa diverses fites, com la implementació d’una coberta protectora per estabilitzar la temperatura, la instal·lació de sondes d’espectroscòpia per monitoritzar el procés i el desenvolupament d’algoritmes per controlar i predir l’efectivitat de la separació. Aquests avenços permetran reduir el temps de presa de decisions i minimitzar la pèrdua de productes a causa de variacions en el procés.
Brudy Technology s’especialitza en la recerca i producció de molècules omega-3. Leitat aporta al projecte la seva experiència en la digitalització de processos mitjançant la incorporació de sensors òptics i l’ús d’intel·ligència artificial.
El projecte GiGa-3 (CPP2022-010055) està finançat per l'Agència Estatal d'Investigació amb fons europeus.