Leitat impulsa bateries sostenibles per a la transició energètica

El centre tecnològic Leitat, amb seu a Terrassa, ha culminat amb èxit el projecte europeu ZABAT, una iniciativa que ha impulsat el desenvolupament de bateries recarregables de zinc-aire més segures, sostenibles i eficients. Aquesta tecnologia es presenta com una alternativa real al liti i pot tenir un paper clau en l’acceleració de la transició energètica a Europa, segons explica l’entitat.
Finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea i pel projecte PCI2022-132992, ZABAT ha estat coordinat per Leitat i ha comptat amb la participació de SINTEF Industry (Noruega), Fraunhofer (Alemanya) i la Politechnika Wrocławska (Polònia).
Durant més de tres anys, el consorci ha treballat per desenvolupar bateries lliures de materials crítics, amb un disseny més respectuós amb el medi ambient i amb una vida útil més llarga. Entre els resultats destacats, el projecte ha aconseguit validar una cèl·lula de zinc-aire d’1 Ah a escala de laboratori, amb un rendiment estable durant més de 3.000 hores de funcionament. També s’han introduït millores en els elèctrodes i els electròlits, que redueixen l’impacte ambiental i augmenten la durabilitat del dispositiu. Segons Leitat, aquests avenços demostren que el zinc pot oferir una alternativa més segura, assequible i reciclable al liti.
Competitivitat tecnològica
Segons Leitat, aquests resultats “reforcen el compromís amb la sostenibilitat i la competitivitat tecnològica europea”, tot demostrant que les bateries de zinc-aire –que no són inflamables i es poden produir amb materials abundants a Europa– poden oferir una alternativa més segura i econòmica a les de liti, especialment per a l’emmagatzematge d’energia renovable i la mobilitat elèctrica.
A més de les fites tècniques, ZABAT ha enfortit la col·laboració internacional en recerca i ha generat coneixement aplicable a futurs desenvolupaments en sistemes d’emmagatzematge energètic. Els resultats del projecte indiquen que aquesta tecnologia podria reduir els costos de producció i manteniment de les bateries a mitjà termini, a més de facilitar-ne el reciclatge i la reutilització dels components.