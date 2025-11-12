Les ocupacions creixen un 13% el 2024 a Terrassa

Les denúncies per habitatges ocupats van augmentar a Terrassa durant el 2024. Segons dades dels Mossos d’Esquadra, la ciutat va registrar 188 denúncies per ocupació, un increment del 13,3% respecte a l’any anterior. Amb una ràtio de 8,2 casos per cada 10.000 habitants, la cocapital vallesana se situa per sobre de la mitjana catalana (6,4) i també de les capitals de demarcació com Barcelona (4,8), Tarragona (7,1) o Lleida (6,5).
Tot i això, Terrassa es manté per sota d’altres ciutats de l’entorn metropolità com Sabadell (11,8) o Badalona (15,3) i també de Girona (21,7). En termes absoluts, Terrassa és la sisena ciutat catalana amb més denúncies, darrere de Barcelona (805), Badalona (345), Mataró (297), Sabadell (262) i Girona (231).
Pel que fa al creixement interanual, l’augment registrat a Terrassa és més moderat que el d’altres municipis: Sabadell ha experimentat un fort increment del 120%, Girona del 84,8% i Granollers del 32,4%, mentre que a Badalona les denúncies han disminuït un 14,4%.
Al conjunt del Vallès Occidental, les denúncies per ocupacions han passat de 543 a 761 casos, un augment superior al 40%, que situa la comarca com la segona amb més incidència de Catalunya, només per darrere del Barcelonès.
Més intents frustrats
A nivell català, el 2024 es van comptabilitzar 6.257 denúncies per ocupació d’habitatges, tant buits com de primera o segona residència. La xifra representa un increment del 8% respecte al 2023 i és la més alta des del 2020. Enguany, però, entre gener i octubre, els Mossos i les policies locals han registrat 4.345 casos, uns mil menys que en el mateix període de l’any passat, fet que apunta a una possible davallada del total anual. Aquestes dades només recullen les denúncies presentades davant la policia, i no inclouen les que s’han tramitat directament als jutjats. Malgrat la lleugera davallada global, els Mossos d’Esquadra alerten d’un augment dels intents frustrats d’ocupació, que l’any passat van arribar als 2.057 casos, gairebé el doble que cinc anys enrere. Les previsions apunten que el 2025 es mantindran en xifres similars.
D’acord amb dades publicades al març, la Policia Municipal de Terrassa va frustrar el 90,7 % dels intents d’ocupació d’habitatges el 2024, amb un total de 671 actuacions.
Ens mans de grans tenidors
Segons els Mossos, el 80% de les denúncies per ocupacions corresponen a grans tenidors o fons d’inversió. Això complica la intervenció policial, ja que sovint no s’identifica el propietari o no es presenta cap denúncia. De vegades, els titulars opten per no iniciar accions legals a causa dels alts costos que comporta el procés judicial.
La llei permet accions legals quan un gran tenidor no actua en una ocupació conflictiva, amb multes de fins a 900.000 euros. A més, ara Mossos disposa d’un cercador intern de grans propietaris per facilitar les intervencions.
La ciutat perd el lideratge del lloguer
Terrassa perd el lideratge català en demanda de lloguer i cau fins a la quarta posició a nivell estatal, segons dades del portal Idealista del tercer trimestre del 2025. La cocapital vallesana, que en l’informe anterior només era superada per Leganés, és ara avançada també per Móstoles i L’Hospitalet de Llobregat, que es converteix en la ciutat catalana amb més demanda de pisos de lloguer. La pressió del mercat de lloguer fa que Barcelona s’hagi tornat gairebé inaccessible per als joves, que cada cop més busquen habitatge a ciutats de l’àrea metropolitana.