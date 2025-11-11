Liciten el projecte per rehabilitar el pont de la Dona

Terrassa ha iniciat el procés de licitació per contractar la redacció del projecte per garantir la rehabilitació, durabilitat i urbanització a l’entorn del pont de la Dona, situat al passeig del Vint-i-dos de Juliol. El contracte, amb un pressupost de 150.000 euros (IVA inclòs), tindrà una durada de nou mesos, i s’iniclou al pressupost municipal de 2026, dins del capítol d’inversions.
El pont connecta el passeig del Vint-i-dos de Juliol amb la carretera de Castellar i les avingudes de Jaume I i de Barcelona, i a més, dona cobertura al pas inferior de la línia R4 de Renfe. Està coronat per l’escultura d’Andreu Alfaro, un dels elements més singulars del paisatge urbà de Terrassa.
Un informe del Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana alerta de la degradació del pont, amb fissures, despreniments en bigues i lloses, i oxidació avançada de les armadures, fet que en compromet la durabilitat. També s’hi han detectat problemes de drenatge i impermeabilització que provoquen filtracions i agreugen el deteriorament. Amb l’avantprojecte ja elaborat, els tècnics municipals consideren urgent redactar el projecte per garantir la seguretat del pont i allargar-ne la vida útil. L’Ajuntament admet que, per l’elevada càrrega de feina, els serveis tècnics no poden assumir-lo internament.
Tres fases d’actuació
El projecte es dividirà en tres fases. La primera fase se centrarà en la rehabilitació i càlcul estructural del pont, amb l’objectiu de determinar la càrrega màxima que pot suportar i definir les reparacions de formigó, substitució d’elements malmesos i reforços necessaris.
La segona fase comprendrà la urbanització de la plaça de la Dona, l’espai superior on s’ubica el monument d’Alfaro des de 1996. Aquesta etapa inclourà la millora de la seguretat viària i de vianants, la col·locació de juntes de dilatació adaptades als moviments de l’estructura, la renovació del paviment i de les baranes, i la instal·lació d’un nou sistema d’il·luminació amb tecnologia LED, substituint els antics fluorescents. També es preveu la millora del drenatge i l’enjardinament de la rotonda, respectant la integritat artística de l’escultura.
La tercera fase abordarà la urbanització del tram central del passeig del Vint-i-dos de Juliol, amb intervencions destinades a millorar el drenatge i impermeabilització de jardineres i murs, així com l’adequació de voreres, senyalització i passos de vianants.
Segons el calendari, el contracte s’adjudicarà a principis de 2026 i els treballs de redacció tindran constaran de diverses entregues parcials, incloent una maqueta completa. Un cop finalitzat el projecte executiu, s’obrirà un nou procés per licitar les obres de rehabilitació i urbanització i realitzar-les durant l’exercici següent.
Els equips que hi optin hauran d’acreditar experiència en rehabilitació de ponts i urbanitzacions de superestructures d’un valor igual o superior i un equip tècnic especialitzat.