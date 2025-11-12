Quan l’actitud val més que el currículum: "Falten candidats amb compromís"

La
Fira de l’Ocupació ActiVallès, organitzada aquest dimecres per la Cambra de Comerç de Terrassa, ha estat un èxit. Ha reunit una vintena d’empreses amb centenars de candidats amb l’objectiu de fomentar el contacte directe entre oferta i demanda laboral. L’esdeveniment ha posat de manifest una realitat compartida tant per les empreses com pels treballadors: més enllà de la formació i l’experiència, la motivació, la proactivitat i la proximitat són clau per trobar talent i oportunitats laborals.
Empreses i candidats han coincidit a destacar que fires com aquesta, que permeten un contacte personal directe i proper, continuen sent un valor afegit essencial en la recerca de feina i de talent, especialment en un context en què els portals digitals i els processos automatitzats poden deixar fora perfils amb potencial. A mig matí, la fira ja ha comptat amb
600 inscrits, evidenciant l’interès a establir connexions de qualitat amb les empreses participants.
Diversos responsables de recursos humans han apuntat que esdeveniments com aquests els permeten detectar perfils amb motivació i iniciativa, més enllà del filtre d’un algoritme.
Paula Morillas, tècnica de selecció de la farmacèutica Kern Pharma, ha explicat que la fira és “un punt per donar-nos a conèixer com a laboratori i també per trobar talent, especialment del sector farmacèutic”. Morillas ha afegit que actualment busquen perfils tècnics com electromecànics, especialistes en “medical affairs”, tècnics de prevenció i medi ambient, així com operaris de producció, i que “com que són perfils molt concrets i molt tècnics” els està “costant moltíssim” i s’han vist obligats a obrir l’horitzó cap a professionals que provinguin d’altres sectors com l’alimentació o la cosmètica. Ara, per a ella, més enllà de la formació i l’experiència, és clau que els candidats estiguin alineats amb els valors de l’empresa, així com el compromís, la superació i la motivació per treballar en equip: “Hem tingut casos de persones amb molta experiència que no encaixaven amb la nostra cultura i amb menys experiència, però molta motivació que podien resultar millor”, ha comentat Morillas.
A la Fira de l`Ocupació ActiVallès hi han participat una vintena d`empreses
Nebridi Aróztegui
IMAN Temporing ETT ha estat representada per Mónica San Miguel, tècnica de recursos humans, que ha destacat que la fira ha funcionat molt bé, amb molta més afluència de candidats del que esperaven. Ha explicat que des d’aquesta empresa terrassenca gestionen ofertes molt variades, des de mossos de magatzem, manipuladors, operaris i administratius, fins a enginyers o perfils de compres amb anglès, i que han evolucionat de ser una empresa de treball temporal a actuar més com a consultoria de recursos humans.
Ha indicat que els canvis derivats de la reforma laboral (fi dels contractes per obra i servei) han provocat por i reticència a contractar eventuals en la indústria. D’altra banda, ha reconegut que les empreses encara no són prou conscients de la manca de professionals amb perfils molt concrets i ha lamentat que sovint no amplien els criteris de selecció.
Sigui com sigui, ha assenyalat que el més important per a ells és trobar
persones compromeses i responsables, i que avui en dia costa trobar candidatures amb aquestes qualitats: “Ofertes de feina n’hi ha, el que no n’hi ha són candidats amb responsabilitat i compromís”, ha sostingut, alhora que ha animat famílies i escoles a reeducar en la cultura de l’esforç i la responsabilitat laboral.
Candidats amb diversos perfils
Entre els candidats, els perfils han estat diversos: des d’aturats fins a joves que s’incorporen per primera vegada al mercat laboral, passant per treballadors que volen millorar la seva situació actual i persones que busquen reorientar la seva trajectòria.
Aquest últim és el cas de
Paqui Sánchez, extremenya de 49 anys resident a Terrassa, pedagoga i orientadora educativa i tècnica superior en Dietètica i Nutrició. Aquest dimecres ha explicat que es troba en un moment de canvi professional i que la fira li ha ofert la possibilitat de trobar oportunitats cap al sector on es vol orientar: “Estic fent un gir a la meva carrera, formant-me més en nutrició. El meu somni és muntar la meva consulta, però primer m’agradaria començar treballant en un equip de professionals i aprendre”, ha comentat. Sánchez ha destacat que fires com aquesta permeten mostrar les seves habilitats i motivació més enllà del currículum: “El més important és ser autèntic, mostrar ganes i formació, i aportar alguna cosa nova al mercat”.
A la planta baixa de la Cambra s`ha habilitat una sala amb els estands de les empreses
Nebridi Aróztegui
Ricardo León, enginyer de 55 anys que fa un any que viu a Terrassa, ha vist la fira com una oportunitat per reconnectar amb el teixit empresarial després de quedar-se sense feina a finals d’octubre. León ha buscat oportunitats al sector de l’energia i ha valorat especialment el contacte directe amb les empreses: “He vist ofertes que s’adapten al que busco, i parlar amb algú de la institució o l’empresa pot ser més efectiu que enviar un currículum a una plataforma.” Respecte de la situació actual del mercat laboral, l’enginyer ha opinat que “ hi ha moltes ofertes, però sovint són massa específiques i acaben descartant bons candidats”. D’altra banda, ha subratllat que el coneixement d’idiomes, especialment el català, pot ser un repte afegit per a qui s’incorpora recentment al mercat laboral local. “A vegades això et tanca portes, però també hi ha moltes empreses obertes a valorar l’experiència i la trajectòria”, ha apuntat.
Des d’una perspectiva molt diferent,
Marc Ezquerra, de 21 anys i estudiant d’un grau superior de direcció de cuina, ha explicat que el seu objectiu és trobar una feina que s’adapti als seus horaris i li permeti compatibilitzar estudis i experiència laboral: “Busco feina en hostaleria i indústria alimentària, preferiblement a prop de Terrassa per qüestions de transport. La fira m’ha ofert la possibilitat de veure diferents empreses i ampliar horitzons.” Ezquerra també ha assenyalat la dificultat de trobar feina sense experiència prèvia i la contradicció que moltes empreses busquen personal experimentat que no en pot adquirir si no se li dona una oportunitat.
Presencial i virtual
La Fira de l’Ocupació ActiVallès s’ha recuperat aquest dimecres, després de la primera edició del 2019, i en aquesta segona edició s’ha celebrat amb un
format híbrid –presencial i virtual– per facilitar l’accés a més candidats. Sònia Pérez, responsable de Formació Empresarial, Persones i Talent de la Cambra de Comerç de Terrassa, ha destacat que l’objectiu era crear un primer contacte directe entre candidats i empreses, amb possibilitat de concertar després entrevistes.
Les
vacants presentades per les empreses –de diversos sectors i grandària– han estat diverses – prop d’un centenar– i de perfils molt variats, des d’auxiliars d’oficina fins a doctorands, passant per “project managers”, operaris o oficials de magatzem, incloent-hi també ofertes d’empreses de treball temporal.
A través de la plataforma digital de la Cambra, els candidats han pogut inscriure’s i pujar el seu currículum, que ha arribat directament a les empreses. A més, la plataforma ha permès interactuar amb les empreses via xat, i fins i tot concertar videoconferències.
A quarts d’onze, la fila de persones que esperaven per entrar era notòria a les portes de la Cambra,
Nebridi Aróztegui
A la planta baixa de la Cambra hi ha hagut una sala habilitada amb una vintena d’estands de les empreses participants i llargues cues davant d’alguns d’ells. A les 11 hores, alguns candidats esperaven a la porta de la seu de l’entitat per poder entrar.
Paral·lelament, s’han organitzat tallers formatius i xerrades amb Foment de Terrassa i el Consell Comarcal del Vallès Occidental.