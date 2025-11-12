Terrassa

Mor Jan Grau, referent de la cultura popular de Terrassa, als 68 anys

Figura clau en la recuperació dels Gegants Vells i impulsor de nombroses iniciatives culturals, Grau deixa una empremta profunda en la cultura popular terrassenca

  • Jan Grau -

Publicat el 12 de novembre de 2025 a les 17:10

Aquest dimarts, 11 de novembre, ha mort a l'edat de 68 anys Jan Grau i Martí, expert en cultura popular i patrimoni festiu. La seva trajectòria, estretament vinculada a Terrassa, el converteix en una de les veus més destacades en l’estudi, la divulgació i la defensa de les tradicions catalanes.

Nascut l’any 1956, Grau va créixer envoltat de cultura popular. Des de ben jove es va sentir atret pel món de la festa i la tradició, una passió que el va portar, a finals dels anys setanta, a participar activament en la recuperació i restauració dels Gegants Vells de Terrassa, juntament amb el seu pare, Josep Grau, i el seu germà Jordi. Aquell gest simbòlic marcaria l’inici d’una dedicació vital al patrimoni festiu de la ciutat i del país.

De seguida, Grau es va implicar en la creació dels Geganters de Terrassa, el Drac de Terrassa i els Minyons de Terrassa, i també va formar part dels Castellers de Terrassa. Amb altres figures com Marc Galí o Lluís Puig, va contribuir a definir els protocols de la Festa Major de Terrassa i a renovar-ne el concepte en els primers anys de la democràcia.

Un professional de la cultura popular

Entre el 1988 i el 2021, Jan Grau va treballar a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya. Des d’aquest àmbit, va arribar a conèixer de prop el patrimoni festiu de tot el país i també d’altres llocs del món. Va impartir desenes de xerrades i conferències arreu, i va exercir de pont entre la recerca, la divulgació i el món associatiu.

La seva visió sobre la cultura popular era clara i compromesa: la considerava una expressió viva i participativa, independent de les modes, i defensava que la festa “ha de ser del poble i per al poble”. A més, va ser una de les primeres veus a donar presència mediàtica a aquest àmbit, amb col·laboracions a ràdio, televisió i premsa escrita, com a forma de fer visible un món sovint absent dels grans mitjans.

Premis i reconeixements

La seva aportació va ser àmpliament reconeguda. Va rebre el Premi Antoni Carné de l’Associacionisme Cultural Català el 2022 i el Premi Joan Amades de Cultura Popular i Tradicional el 2023, dos guardons que posaven en valor la seva trajectòria professional i el seu compromís amb la cultura popular com a patrimoni col·lectiu.

Aquest mateix any, Grau va participar en les celebracions dels 175 anys dels Gegants Vells i els 75 dels Nous, amb una conferència i una visita guiada a l’exposició “Pas de gegants pels arxius”, tancant així un cercle vital i simbòlic amb els gegants que l’havien vist créixer com a activista cultural.

Tot i residir des de fa anys a Badalona, on formava part dels Geganters de Badalona, mai no va perdre la seva connexió amb Terrassa, tant pel vincle familiar com per la seva relació amb els Geganters de la ciutat. 

