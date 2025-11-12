Nou rècord de treballadors terrassencs: són més de 103.800

Terrassa ha sumat un nou augment en la xifra d’ocupats, el segon increment mensual consecutiu després dels descensos registrats els tres mesos d’estiu. De fet, la ciutat ha superat de nou la seva marca històrica d’afiliació a la Seguretat Social.
Al 31 d’octubre del 2025, el nombre de residents a la ciutat afiliats –amb resultats arrodonits a valors múltiples de cinc– va arribar als 103.875, superant el rècord anterior del mes de maig (103.690) i confirmant la tendència positiva de l’ocupació. Segons dades de l’Idescat publicades ahir, aquesta xifra suposa un increment de 810 persones respecte al setembre (+0,79%) i un augment de 2.465 persones respecte a l’octubre del 2024 (+2,43%).
L’increment mensual ha estat equilibrat entre homes i dones. Els homes afiliats van passar de 54.380 a 54.785 (+405; +0,74%), mentre que les dones van passar de 48.685 a 49.090 (+405; +0,83%). En la comparativa anual, els homes sumen 1.260 afiliats més que fa un any (+2,35%) i les dones 1.205 més (+2,57%).
Per franges d’edat
Tots els grups d’edat han registrat increments tant mensuals com anuals. En comparació amb el setembre del 2025, els treballadors menors de 30 anys van augmentar de 18.935 a 19.340 (+405), els de 30 a 44 anys de 33.485 a 33.675 (+190), els de 45 a 54 anys de 30.590 a 30.670 (+80) i els de 55 anys o més de 20.055 a 20.190 (+135). En relació amb l’octubre de 2024, tots els grups mostren increments similars, amb els majors de 55 anys creixent un 5,18%.
El nombre de treballadors ha crescut tant entre residents espanyols com estrangers. Els treballadors de nacionalitat espanyola van passar de 89.105 a 89.670 (+565; +0,63%) respecte del setembre, mentre que els estrangers van passar de 13.960 a 14.205 (+245; +1,76%). Respecte a l’octubre del 2024, els increments anuals són del +1,67% i +7,53%, respectivament.
Paral·lelament, les afiliacions –que compten totes les activitats laborals d’una mateixa persona– van arribar a les 109.165 al 31 d’octubre, 1.000 més que al setembre (+0,92%) i 2.860 més que un any abans (+2,69%). Tots els sectors econòmics han registrat creixements mensuals: agricultura (de 150 a 140), indústria (de 17.360 a 17.450), construcció (de 8.795 a 9.000) i serveis (de 81.855 a 82.570). En la comparativa interanual, tots els sectors també han crescut, amb els serveis consolidant la major part de l’ocupació.
L’increment s’ha produït tant entre els treballadors per compte d’altri com els autònoms. Les primeres afiliacions van passar de 95.625 a 96.580 (+955; +1,0%) i les segones de 12.545 a 12.585 (+40; +0,32%) respecte a setembre del 2025. En termes anuals, el nombre d’afiliacions per compte d’altri ha crescut un 2,99% i les afiliacions per compte propi, un 0,84%.
Joves i estrangers, col·lectius que trenquen la dinàmica global de descens de l'atur
Pel que fa a l'atur, davant la lleugera reducció global a Terrassa durant el mes d’octubre, els joves de menys de 30 anys, els aturats sense ocupació anterior i els estrangers van ser els únics col·lectius on la desocupació va créixer. Així es desprèn de l’últim informe mensual sobre l’evolució de l’atur registrat a Terrassa elaborat pel Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat.
El nombre d’aturats menors de 30 anys va augmentar en 9 persones (+0,53%), fins a un total de 1.773, mentre que el grup sense ocupació anterior (SOA) va sumar 7 desocupats més (+0,49%), arribant als 1.439. Entre la població estrangera, l’atur va repuntar amb 49 persones més (+2,14%), fins a 2.336. La resta de col·lectius van registrar descensos. L’atur va baixar tant entre els homes (-20; -0,42%) com entre les dones (-34; -0,49%), tot i que aquestes continuen sent majoria entre els desocupats, amb 6.911 dones davant de 4.738 homes.
Per sectors econòmics, la millora va ser general: la construcció i la indústria van reduir 20 aturats cadascuna (-1,68% i -1,48%), i els serveis en van restar 19 (-0,25), mentre que només l’agricultura va experimentar una baixada més modesta en nombres absoluts (-2 aturats) però més intensa en percentatge (-2,90%).
Terrassa va tancar l’octubre amb 11.649 aturats i una taxa d’atur estimada del 10,17%. El sector serveis concentra prop de dos terços de la desocupació local (65,6%), seguit per la indústria (11,4%) i la construcció (10%).