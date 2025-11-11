Vytrus Biotech, premiada pel seu projecte innovador mentre consolida un creixement rècord

Vytrus Biotech, empresa biotecnològica amb seu a Terrassa, ha estat reconeguda com a millor projecte d'una "start-up" en la primera edició dels Premis ICF Empenta, un guardó promogut per l’Institut Català de Finances (ICF) per impulsar i reconèixer el talent i la innovació empresarial a Catalunya. El jurat ha destacat l’ús pioner de la tecnologia de Vytrus per produir ingredients actius naturals a escala industrial amb un estalvi d’un 99% d’aigua i sòl cultivable en comparació amb els mètodes tradicionals del sector cosmètic.
Aquesta distinció coincideix amb un avanç de resultats molt sòlid al tancament del tercer trimestre del 2025, que reflecteix l’estratègia expansiva de l’empresa. En els nou primers mesos de l'any, Vytrus ha registrat un augment del 75% en les vendes respecte al mateix període del 2024, obtenint una xifra de negoci de 6,45 milions d'euros. D'aquesta manera, les vendes de Vytrus en els últims 12 mesos (vendes interanuals) se situen ja en els 7,8 milions d'euros. Les vendes en el tercer trimestre de 2025 van ser de 2,07 milions d'euros, un 74% més respecte al mateix període del 2024.
L’EBITDA ha crescut fins a 3,2 milions d’euros, el que suposa un increment del 120% respecte a l’any anterior, amb un marge del 49,6%.
L’expansió és global: les vendes a la Unió Europea, inclosa Espanya, han pujat un 80% fins al setembre, mentre que el mercat dels Estats Units ha crescut un 63% i la regió d’Àsia-Pacífic un 119%, impulsada especialment per l'evolució a l’Índia. Per part seva , l'àrea de Llatinoamèrica va moderar el seu creixement fins al 12%, sent compensat aquest per la bona evolució de la resta del món amb un creixement del 38%. L’empresa ja comercialitza els seus productes a 49 països dels cinc continents.
Per fer front a aquesta demanda creixent, Vytrus ha iniciat una inversió de 3,5 milions d’euros, des de novembre del 2025 fins a finals del 2026, en una nova planta productiva a Terrassa, que ampliarà la seva capacitat productiva. Les noves instal·lacions, amb una superfície de 1.600 m², se sumaran a la seu social, instal·lacions de R+D+I, oficines centrals i resta de serveis, a la ubicació actual del carrer de Sant Gaietà, comptant d'aquesta manera amb unes instal·lacions totals d'uns 3.000 m².
"La inversió respon al creixement continuat de la companyia, però també a la necessitat d'estar industrialment preparats per a treballar amb grans clients internacionals, que exigeixen als seus proveïdors una sòlida capacitat de producció i la possibilitat d'absorbir volums significatius de comandes en terminis ajustats", expliquen.
A més del reconeixement de l’ICF, Vytrus també ha obtingut recentment el Primer Premi a la Formulació en la fira nacional Cosmetorium 2025 per la seva proposta BIOADAPT, una fórmula modular i inclusiva basada en quatre dels seus actius biotecnològics d’origen vegetal, que redefineix la personalització en cosmètica.