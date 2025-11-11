Francesc Cortés Grau, enginyer industrial i referent científic-tècnic en robòtica i automatització a Leitat, ha estat distingit amb el Premi a la Trajectòria Professional en la Nit de la Robòtica 2025, organitzada per Enginyers de Catalunya. L’acte, celebrat aquest dilluns al Recinte Modernista de Sant Pau, va reunir els principals professionals, empreses i institucions del sector de la robòtica i l’automatització del país.
El reconeixement posa en valor gairebé quaranta anys de dedicació a la robòtica industrial i de servei, amb una aportació destacada tant en recerca i innovació com en la seva aplicació real a la indústria.
Un pioner en la robòtica industrial
Graduat com a enginyer industrial superior per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Cortés va iniciar la seva carrera l’any 1986 a ASEA —actual ABB—, i al llarg de la seva trajectòria ha participat en projectes de robòtica aplicats a processos de soldadura, muntatge, manipulació, inspecció i mecanitzat en sectors d’alta exigència com l’automoció o l’aeronàutica.
Coautor de diverses patents vinculades a la manipulació de peces en línies d’estampació, la seva feina va contribuir a l’expansió internacional d’ABB en països com el Brasil, la Xina, el Japó, Corea, Austràlia, Iran, l’Argentina i Turquia, entre d’altres.
Impulsor de la robòtica a Leitat
Des del seu ingrés a Leitat el 2010, Cortés ha estat una de les figures clau en la creació i consolidació de l’àrea de robòtica i automatització del centre tecnològic terrassenc. Ha liderat l’estratègia, la cartera de projectes i el model de col·laboració amb empreses, situant Leitat com un soci tecnològic de referència per a la indústria.
Sota la seva direcció, l’equip ha desenvolupat projectes d’R+D+I en robòtica col·laborativa, inspecció intel·ligent i automatització avançada, amb impacte en sectors com el manufacturer, l’automoció i l’aeronàutic. Entre els projectes més destacats hi ha la robotització d’una nova tecnologia de llum blanca estructurada per digitalització de "body in white" en fabricants d’automoció, i el projecte CIEN Smart Factory, que va permetre el desenvolupament, la validació i la transferència tecnològica de nous conceptes pioners de manipulació col·laborativa amb "cobots" en l’àmbit d’automoció i aeronàutic.
A més, ha contribuït a formar noves generacions d’enginyers i ha participat activament en grups de treball i associacions com AER, Hisparob i EURobotics, així com en programes formatius universitaris i postgrau a la UPC.
“Aquest premi és un reconeixement a molts anys de feina, però sobretot a les persones amb qui he compartit aquesta trajectòria. La robòtica no és només tecnologia, és col·laboració, aprenentatge constant i passió per fer les coses millor. M’emociona veure com el que fa dècades semblava futur, avui és una realitat que contribueix directament al progrés industrial i social”, ha afirmat Francesc Cortés.
“Aquest premi és un reconeixement a una trajectòria que ha combinat tecnologia, indústria i persones. El Francesc ha estat, i continua sent, una figura clau en la robòtica catalana i en la seva aplicació real al teixit productiu”, ha expressat, per la seva banda, Jordi Cabrafiga, director general de Leitat.