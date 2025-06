L'enginyeria terrassenca Torrella guanya el premi a la millor infraestructura del 2024

Torrella Ingeniería-Arquitectura ha estat reconeguda aquest dimecres amb el premi Albert Vilalta a la Millor Infraestructura del 2024, una distinció que el despatx terrassenc vha rebut en el marc de la 9a Nit de les Infraestructures, organitzada pel Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya i que va tenir lloc a l’auditori de Foment del Treball.

El guardó ha estat, en concret, per al centre de dades Merlin-Edged, també anomenat BAR01. Es tracta d’unes instal·lacions situades al parc logístic de la Zona Franca de Barcelona que destaquen per la seva sostenibilitat, amb un estalvi aconseguit en consum d’aigua de 438.476.544 litres/any comparat amb el WUE 1.8 (“water usage effectiveness”) mitjà del sector i alta eficiència energètica; per la seva capacitat d’escalat ràpid i per connexions de fibra òptica d’alta velocitat. Torrella Ingeniería-Arquitectura és coautora de l’obra juntament amb JG Ingenieros.

El premi a la millor infraestructura posada en servei l’any 2024 es desglossa en quatre parts: al promotor, al projectista, a la direcció d’obra i al constructor. Torrella i JG han rebut les distincions als projectistes i a la direcció d’obra.

Fa cosa d’un mes es va inaugurar oficialment aquest centre de dades, on l’empresa emergent nord-americana de computació en núvol d’IA CoreWeave allotjarà una supercomputadora NVIDIA Hoper. L’edifici es distribueix en planta baixa, tres nivells sobre rasant i coberta, i una superfície construïda total de 24.350 m², a més de la corresponent urbanització de la mateixa parcel·la. Al cor del BAR01 es troben els “data halls”, sales equipades amb “racks” d’alta densitat que ofereixen una capacitat de càrrega crítica total màxima de 22 MW IT. La resta de l’edifici inclou oficines, sales tècniques i espais auxiliars, que donen servei per l’operativa dels “data halls”.

Ara fa dos anys, Torrella Ingeniería-Arquitectura va ser reconeguda també amb el premi Albert Vilalta a la Millor Infraestructura 2022 en les categories de projectista i direcció d’obra, junt amb PGI Engineering, per l’edifici del DFactory, encarregat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.