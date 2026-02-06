El Banc Sabadell tanca el 2025 amb 1.775 milions de benefici, un 2,8% menys

El Banc Sabadell va tancar el 2025, l’any decisiu de l’opa del BBVA, amb un benefici net atribuït de 1.775 milions d’euros, un 2,8% menys que el 2024. La caiguda respon, segons l’entitat, als extraordinaris registrats l’any anterior, ja que sense aquest efecte el resultat hauria crescut un 3,4% interanual. Amb aquestes xifres, el banc dona per complerts els compromisos amb el mercat i confirma les previsions del Pla Estratègic 2025-2027.
L’exercici ha vingut marcat també per anuncis rellevants en l’àmbit corporatiu. El Sabadell ha comunicat que César González-Bueno deixarà el càrrec de conseller delegat i que el substituirà el terrassenc Marc Armengol. Al mateix temps, l’entitat iniciarà dilluns vinent un nou programa de recompra d’accions per valor de fins a 800 milions d’euros, amb el vistiplau del Banc Central Europeu.
Menys marge d’interessos i més comissions
Els ingressos del negoci bancari —marge d’interessos més comissions netes— es van situar en 6.221 milions d’euros, un 2,5% menys que el 2024. El marge d’interessos va retrocedir un 3,7%, fins als 4.837 milions, afectat per la baixada dels tipus d’interès. En canvi, les comissions netes van créixer un 2% —un 3,6% sense TSB— i van arribar als 1.384 milions, impulsades principalment per la gestió d’actius i les assegurances.
Els costos totals es van elevar fins als 3.100 milions d’euros, un 0,5% més, situant la ràtio d’eficiència en el 49,3%. La rendibilitat sobre capital tangible (RoTE) del grup va millorar fins al 14,3%, amb una previsió del 14,5% per al 2026 sense tenir en compte TSB, mentre que la solvència CET1 fully-loaded va assolir el 13,65%, o el 13,11% després del repartiment de l’excés de capital.
Millora del risc i de la qualitat creditícia
La reducció del 23,5% de les dotacions a provisions va permetre millorar el cost del risc de crèdit, que es va situar en 21 punts bàsics a nivell de grup i en 24 punts bàsics sense TSB. El cost del risc total va tancar l’any en 31 punts bàsics —37 punts sense la filial britànica.
La ràtio de morositat va baixar fins al 2,37% i la cobertura dels actius en stage 3 es va elevar fins al 63,8%. El saldo d’actius problemàtics es va reduir en 877 milions d’euros en un any i es va situar en 4.803 milions a finals de desembre.
Impuls comercial sostingut
El crèdit viu del Sabadell va créixer un 2,4% interanual i va arribar als 160.708 milions d’euros. A Espanya, el crèdit hipotecari va augmentar un 5,2%, fins als 39.800 milions, mentre que el crèdit al consum es va enfilar fins als 5.400 milions, un 17,8% més. Els préstecs i crèdits a empreses també van registrar un increment del 2,4%, fins als 44.800 milions.
Els recursos de clients sense TSB van créixer un 6,4% i es van situar en 184.692 milions d’euros. Els recursos en balanç van arribar als 172.265 milions (+1,6%), mentre que els recursos fora de balanç van pujar un 14%, fins als 52.656 milions, gràcies al bon comportament dels fons d’inversió, les assegurances i la gestió de patrimoni.
Recompra d’accions i remuneració rècord
El nou pla de recompra d’accions, que començarà dilluns vinent, tindrà un import màxim de 800 milions d’euros. D’aquesta quantitat, 365 milions es carregaran als resultats del 2025 i 435 milions provenen de l’excés de capital generat per sobre del 13%.
Aquesta recompra se suma als 700 milions ja distribuïts en dividends en efectiu a compte dels resultats i al dividend extraordinari de 50 cèntims per acció per la venda de TSB. En total, el Sabadell preveu distribuir uns 4.000 milions d’euros en 12 mesos i fins a 6.450 milions entre el 2025 i el 2027, l’equivalent a prop del 40% del seu valor borsari actual.
L’últim exercici amb TSB
Tot i haver venut la filial britànica al Santander per 2.650 milions de lliures el 31 de març, TSB va tancar el 2025 amb un benefici net individual de 259 milions de lliures, un 24,7% més, i va aportar 318 milions d’euros al resultat del grup. A aquesta xifra s’hi ha d’afegir el valor net comptable tangible generat fins al tancament de l’operació, que ja s’ha incrementat en 154 milions de lliures.
Amb aquest tancament, el Banc Sabadell posa punt final a un any clau, reforça el balanç i deixa enrere l’etapa de l’opa amb un full de ruta centrat en la rendibilitat, el creixement comercial i la retribució a l’accionista.